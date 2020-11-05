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溫州台商科技產業園開工 12家台資入駐

聯合報 / 特派記者戴瑞芬/浙江5日電
溫州台商科技產業園今（5）日開工奠基，12家台資將入駐。浙台會提供
溫州台商科技產業園今（5）日開工奠基，12家台資將入駐。浙台會提供

溫州台商科技產業園舉5日上午舉行開工奠基儀式，已選出12家入駐台資產業，涉及光學智能製造、汽車核心電子零件、先進檢測、智慧低壓電器、自控閥門、智慧變頻器、高端日用品、加速器等，利用大陸互聯網及溫州良好的區位、資源、港口和政策優勢實現新發展。

在大陸全國台企聯各地台協會長和台商台青代表約40人參與浙江台灣合作周活動共同見證，進行開工奠基。

台商科技產業園位於甌江口淺灘一期，總投資約人民幣5億元，占地面積87畝，總建築面積為14.5萬平方公尺。將發揮集群效應整合上下游產業鏈，打造浙江省首個台商科技產業集聚發展新樣板，實踐民資+台智台商溫商融合發展新模式。

台商科技產業園採用企業聯建模式，統一設計、建設和運營。園區分光學智造區、數字經濟核心產業區、綜合配套服務區等，打造成為智能制造、總部經濟、孵化加速等為一體的綜合性科技產業園，力爭成為海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區的標竿項目。

溫州台商科技園主要從三個方面進行創建。一是推進產業升級。結合溫台產業特色和發展需求，重點圍繞總部經濟、高端光學製造、智能工廠等高新產業，推動傳統產業轉型升級。

二是實現科技創新。提升主導產業核心競爭力，引導台灣矽谷新竹科技園、內湖科技園等龍頭企業來溫開展產學研深度合作。

三是加強人才合作。建設台灣青年創業育成中心，支持台灣青年創業就業和人才引進。

溫州台商科技產業園示意圖。浙台會提供
溫州台商科技產業園示意圖。浙台會提供

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