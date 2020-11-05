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台廠冠捷科技（AOC）奪進博會中國首單

聯合報 / 特派記者戴瑞芬/上海5日電
中國國際進口博覽會5日開放進場，台廠冠捷科技（AOC）簽下總計5億美元的採購訂單。記者戴瑞芬/攝影
中國國際進口博覽會5日開放進場，台廠冠捷科技（AOC）簽下總計5億美元的採購訂單。記者戴瑞芬/攝影

中國國際進口博覽會5日首日開放進場，台廠冠捷科技（AOC）報喜，簽下中國大陸市場「首單」，總計5億美元的面板、整機、關鍵半導體採購訂單，2020年完成交單出貨。

冠捷集團副總裁陳濤指出，在大陸擴大內需政策激勵下，冠捷將衝刺「內循環」商機，除進博會首單5億美元，預計後續接單樂觀上看22億美元。

來自全球11.2萬家、近600個交易團、40萬專業釆購商參會，進博會「首單」花落台廠冠捷科技（AOC）。

冠捷科技與上海晉聲貿易上午9時正式簽署5億美元的採購訂單，預定2020年完成交單出貨。大陸國台辦副主任裴金佳、上海市台辦主任李文輝、上海市台協會長張簡珍到場，見證台場拿下進博會中國「首單」。

冠捷集團副總裁、中國區業務主管陳濤表示，冠捷集團去年出口總額達88.8億美元，今年儘管受疫情衝擊，但在大陸擴大內需政策激勵下，轉型衝刺「內循環」，預計大陸市場出口轉內銷會有更大的商機，「不只是今日首單5億美元，預估進博會效應將帶動至少22億美元採購訂單」。

中國國際進口博覽會去年採購成交金額逾711億美元，今年進博會來自全球的專業採購商規模不輸去年，年營業額10億美元以上的達到2,238家，年進口額1億美元以上的近1,400家。採購商對技術裝備、汽車和服務貿易的關注度較高。

冠捷簽下首單，採購品項主要以面板顯示器、智慧醫療整機、IC半導體為主，由於冠捷協力飛利浦授權在中國區逾30個城市布點，加上策略結盟緯創，因此看好進博會的後續商機。陳濤表示，因應大陸疫後全力推進「以經濟內循環為主，國際國內互促的雙循環戰略」，冠捷集團將在大陸市場將加足馬力衝刺內需市場。

冠捷集團副總裁、中國區業務主管陳濤。記者戴瑞芬/攝影
冠捷集團副總裁、中國區業務主管陳濤。記者戴瑞芬/攝影

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