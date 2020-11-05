在岸人民幣兌美元創逾兩年新高 中間價貶值124個基點

在岸人民幣兌美元（CNY）5日上午一度衝高至6.6381兌1美元，升值757基點，創逾兩年以來新高，目前徘徊至6.656附近。

離岸人民幣兌美元（CNH）也升值至6.6左右，最高至6.6158兌1美元，之後回檔至6.652附近。

人民幣兌美元中間價則是調貶124個基點，報6.6895。之前人民幣兌美元中間價已連續四日升值。

9月底至10月中旬，人民幣兌美元快速升值，進入10月下旬，人民幣兌美元匯率轉向下跌。近期，海外市場不確定因素增多，人民幣兌美元匯率波動出現加大趨勢。在此同時，人民幣兌美元中間價也呈現連貶和連升交替的局面。

在岸人民幣兌美元4日16:30收盤價跌逾250個基點，夜盤收盤又轉為上漲220個基點。

平安證券指出，中長期看，尚不能斷言美元進入長期走弱周期，但倘若如此，人民幣匯率的波動中樞將出現抬升。從政策上來看，大陸仍將面臨資本持續流入的可能，人民幣匯率升值的支持因素仍多。因此需要對人民幣匯率走強做好政策預備，增加波動彈性而非加重單邊預期，應是政策的重中之重。

業界分析稱，逆周期因子和遠期售匯風險準備金率的調整，都將在一定程度上平緩近期人民幣匯率升值的幅度和速度，推動匯率的寬幅雙向波動。

對於人民幣匯率走勢，國家外匯管理局副局長兼發言人王春英10月23日表示，在內外部因素共同作用下，未來人民幣匯率有望在合理均衡水準上繼續保持雙向波動和基本穩定。