穩資金 人行16天累計放錢逾5兆元！

中國人民銀行（大陸央行）5日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式進行人民幣300億元7天期逆回購操作。據統計，人行16個工作日以逆回購方式，累計向市場投放資金達人民幣1兆2,200億元（約新台幣5兆元）。

此外，人行將於11月16日對本月到期的中期借貸便利(MLF)進行一次性續做，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。

Wind數據顯示，11月累計有人民幣6,000億元MLF到期，其中，5日有4,000億元MLF到期，15日有2,000億元MLF到期。

自10月15日以來，人行密集進行公開市場操作，截至目前，人行已連續16個工作日進行逆回購。分析人士認為，臨近年底，人行將採取多種工具靈活對沖，呵護資金面，預計11月資金面將呈現邊際寬鬆，對債市的制約將有所減小。

天風固收稱，11月人行仍會透過超額公開市場(OMO+MLF)投放進行配合，整體流動性處於緊平衡狀態。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在經濟邊際回升勢頭基本確立的過程中，人行貨幣政策從之前的重在救急紓困，開始轉向更加關注穩增長與防風險之間的平衡，資金利率也開啟一段持續上行過程。