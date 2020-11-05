池底撈、海底撿、海底嘮 海底撈1天申請177個商標

川味火鍋名店四川海底撈日前新增多項商標資訊，包括池底撈、渠底撈、清底撈、上海底撈、海底撿等。

21世紀經濟報導，四川海底撈的申請日期為10月28日，共計177條，包括上海底撈、黑海撈、海底嘮、池底撈、渠底撈、清底撈、海底撿等，商標狀態均為商標申請中。

此外，10月27日海底撈還一口氣申請近90個商標，包括小嗨妹妹、乖小嗨、小嗨家等。

因為商標爭議，海底撈之前和「河底撈」對簿公堂，但以敗訴告終。

今年8月12日，長沙市天心區法院公布一起商標侵權案例，長沙一家湘菜館因招牌中有河底撈三個字，被海底撈告上法庭，理由是商標侵權。但法院最終認定河底撈餐館不構成對原告海底撈公司的注冊商標海底撈的商標權侵犯。

近年來，大公司為了防範山寨版公司，紛紛預先註冊山寨商標。例如阿里巴巴已註冊阿里媽媽、阿里爺爺、阿里奶奶、阿里哥哥、阿里弟弟、阿里姐姐、阿里妹妹、阿里寶寶等商標。

大白兔為了保護自己的商標，也註冊多個類似的商標，例如巨大白兔、巨白兔、金兔、大黑兔、大花兔、大灰兔、大紅兔……。除此之外，小米手機也已經把藍米、黑米、紫米、橙米、綠米、黃米、桔米全都註冊了！

五糧液除了註冊五狠液、還註冊了六糧液、三糧液、七糧液、八糧液、千糧液……。星巴克不僅註冊星爸爸，還註冊了新巴克、星星巴、星吧克、巴巴克等一系列同音字。