螞蟻暫緩上市 中國證監會：體現敬畏法治的精神

大陸網路金融巨頭螞蟻集團陸港兩地上市計劃3日突然被喊卡，引發市場高度關注。對此，中國證監會4日晚間稱，此舉避免螞蟻集團在監管政策環境發生重大變化的情況下倉促上市，是對投資者和市場負責任的做法，體現了敬畏市場、敬畏法治的精神。

螞蟻集團原訂5日在A+H股同步掛牌，兩地合計募資金額超過345億美元（約新台幣9,852億元）。但如此大規模的IPO案竟然會在上市前兩天突然急踩煞車，引發市場譁然。

對此，中國證監會周三深夜以「答記者問」的形式做出說明。中國證監會表示，螞蟻集團暫緩科創板上市是上海證券交易所「依法依規」做出的決定。

新聞稿稱，大陸金融監管部門的監管約談和近期金融科技監管環境的變化，可能對螞蟻集團業務結構和盈利模式產生重大影響，屬於上市前發生的重大事項。

中國證監會表示，本著保護投資者合法權益，充分透明準確披露信息，切實維護市場公平公正的原則，上交所依據科創板註冊管理辦法相關規定作出了暫緩螞蟻集團上市的決定。中國證監會支持上海證券交易所依法依規做出的決定，同時，與香港證監會和一些境外主要市場的證券監管機構保持溝通協作，共同穩妥做好後續工作。

中國證監會表示，相信這一決定將有利於資本市場長遠發展，有利於增強境內外投資者的信任和信心。