深圳社工薪酬指導價 月均薪1.8萬

3日，深圳市政府辦公廳印發「深圳市關於提升社會工作服務水平的若干措施」（簡稱措施），明確深圳市社會工作類專業技術人員薪酬指導價位表，高級社會工作師一級在一般領域月薪指導價中位值為18000元（人民幣，下同）。

據中通社報導，深圳是大陸較早開展社會工作探索和實踐的城市之一，2007年率先發布「關於加強社會工作人才隊伍建設推進社會工作發展的意見」。13年來，深圳社會工作政策體系基本建立，社會工作專業人才隊伍建設初具規模。但是，目前一些政策已難以適應新形勢。「措施」針對當前存在的問題，提出了指導意見。

近年來，社工薪酬低、人員流動性大一直備受詬病。「措施」提出建立完善與社會工作服務水平相對應的從業社會工作者職級薪酬體系。政府購買社會工作服務項目預算，按照「深圳市社會工作類專業技術人員薪酬指導價位表」，根據指導價平均值進行核算，並對專業性強職業風險高的社會福利、精神衛生、禁毒戒毒、矯治幫教、衛生健康、糾紛調解、應急處置等領域的社會工作薪酬指導價適當提高。

具體來說，高級社會工作師一級在一般領域（社會救助、慈善事業、社區建設、婚姻家庭等），薪酬指導價中位值為18000元每月，在特殊領域（社會福利、精神衛生、禁毒戒毒等），指導薪酬為18782元每月；社會工作師（中級）一級在一般領域薪酬為13081元每月，在特殊領域薪酬為13650元每月。

根據深圳經濟社會發展實際，社會工作薪酬指導價位原則上每三年調整一次。

按照「社會工作者職業水平評價暫行規定」，一般來說，從事社會工作3至4年後即可報考中級社工師。