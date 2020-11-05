梁振英：桂港3領域合作 拓東協市場

大陸全國政協副主席、前香港特首梁振英。圖／香港青年內地創業服務中心 全國政協副主席梁振英3日出席廣西南寧的「香港青年內地創業服務中心」揭牌時提到，香港是一個國際而且高度國際化的金融、貿易、航運中心，這三個中心的內容很豐富，是香港的優勢，桂港可以在這三方面展開合作。

梁振英還建議港澳工商界深化與廣西合作，搶抓廣西自貿區和陸海新通道商機。他指出，桂港人緣相近，語言相通，雙方合作應基於「廣西所需、香港所長；香港所需、廣西所長」，桂港可以聚焦於金融、貿易、航運等領域展開合作，共同攜手拓展東協市場。

梁振英指出，作為全球重要的金融中心，香港不僅可以為桂企提供具有成本優勢的融資需求，桂企也可以利用香港這個很大股票市場資金池，登陸資本市場，而香港的金融中心服務是多元化，還能提供像海事金融、海事保險等一系列專業服務，廣西朋友可以多到香港走走，多了解，尋求合作商機。

香港商會─廣西會長潘家穰表示，廣西正積極融入粵港澳大灣區，廣西是面向東協的窗口，廣西自貿區正在積極推進陸海新通道建設，RUN HK桂港產業創新中心和香港青年（內地）創業服務中心的揭牌，為港澳青年提供了發展機遇。

華潤置地華南大區總經理蔣慕川表示，作為植根香港的兆元央企，華潤集團五大領域的主業均已進入廣西，共有超過60家企業，落地投資超過人民幣700億元，提供就業職位近2萬個，後續還將緊跟大陸國家戰略發展，對接大灣區市場，搭建產業資源平台，持續在廣西深耕，與城市共發展。

香港商會─廣西副會長林大為表示，作為一個台籍的港資企業也很高興能見證，雙灣核心、產融典範，在未來粵港澳大灣區與東協自貿區的中間橋樑前沿窗口，廣西自貿區佔有對外優勢和良好的營商環境，將成為大陸經濟外循環的重要窗口，相信隨著新冠疫情的逐步受控，港澳台與廣西對於未來經濟雙循環的趨勢下具有關鍵的立足點，一定要攜手共拓東協商機。