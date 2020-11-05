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陸雙11網購狂歡 有人喜有人憂

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
廣東雙11 郵件估達9億件 廣東「雙11」期間，郵件快遞總處理量預計將達9億件。圖為位於廣州市黃埔區的順豐速運全自動分撥中心。（中新社）
廣東雙11 郵件估達9億件 廣東「雙11」期間，郵件快遞總處理量預計將達9億件。圖為位於廣州市黃埔區的順豐速運全自動分撥中心。（中新社）

進入11月，大陸「雙十一」網路集中促銷活動密集上線，對於台灣同胞，今年的網購狂歡有人歡喜有人憂。

「我已經選購了一批零食，冬衣、傢具，準備與大家共襄雙十一盛舉。」前來南寧參加第十六屆桂台經貿文化合作論壇的80後、溫州大學台籍青年教師許晉銘告訴中新社，他來大陸求學、任教有7年時間，網購已成為生活中的重要環節。

「日用品、電子產品、甚至大件的傢具家電幾乎都是網購。大陸的電商及物流配套服務很便捷，可以讓消費者購買到物美價廉的產品。」許晉銘說，今年因為疫情等因素，兩岸經貿交流受到影響。「電商可成為未來發展方向。台灣一些優質農產品可以通過電商進入大陸市場，互利互惠。」

正是看好電商前景，在廣西投資休閒食品（堅果、果乾）產業的台商黃薇彤從去年起便在電商平台上開設網店。桂台經貿文化合作論壇期間，她還組建了團隊在現場直播帶貨。

「11月1日起，我們與阿里巴巴、拼多多、快手、抖音等平台進行直播帶貨合作，計劃單日銷售額約50萬元人民幣，同時還在網店推出了一系列促銷方案。」黃薇彤稱，電商對於製造商來說是個很好的平台，也非常符合年輕人的喜好及未來發展趨勢。「網購給沒時間逛街的人提供了更多選擇，目前我們的公司採購也基本在線上完成。」

事實上，不僅是身在大陸的台胞可以享受網購便利，身居台灣的民眾自2019年10月起也嚐到了大陸電商市場帶來的紅利。據報導，「淘寶台灣」站商品數量3000多萬項。去年雙十一過後，淘寶台灣下載量突破200萬，月業績增幅約達15％。

「我身邊的很多朋友都用淘寶台灣，在上面可買到大陸各地的產品。台灣的優質產品也可以通過該平台走出去，這是兩岸經貿流通的一個很好平台。」黃薇彤說。

然而，僅一年時間，淘寶台灣被迫退出台灣市場，於2020年10月15日起停止用戶下單、商戶入住、商品上架等功能。今年雙十一，台灣民眾再難共享網購狂歡。黃薇彤說：「太可惜了！淘寶台灣給台灣消費者和企業帶來了實實在在的便利和利益，停止使用非常遺憾。」

中國社會科學院台灣研究所副所長張冠華指出，淘寶台灣停止使用對在台灣生產的企業來說是一大損失。在當前中美貿易摩擦、全球經濟衰退的情況下，外銷面臨著新的困難。電商是台灣商品進入大陸內需市場的一個重要渠道。通過電商和平台性組織，把產品推向內銷市場，可解企業燃眉之急。特別是疫情和雙十一期間，失去這個平台，對台灣優特產品搶占商機來說，損失非常明顯。

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