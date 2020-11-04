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「金九銀十」平淡收官 陸10月40城新房成交小跌3%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸10月40個典型城市新建商品住宅成交面積較上月小幅下降3%。 圖／取自界面新聞
大陸10月40個典型城市新建商品住宅成交面積較上月小幅下降3%。 圖／取自界面新聞

易居研究院3日發布大陸40城住宅成交報告，報告顯示，下半年以來，大陸多地調控收緊發揮明顯作用，10月重點監測的40個典型城市新建商品住宅成交面積較上月小幅下降3%，較去年同期增長12%。專家表示，大陸的銷售旺季9月和10月成交面積均下滑，「金九銀十」平淡收官。

經濟參考報報導，1到10月大陸新建商品住宅成交面積，廈門較去年同期增長高達46%，韶關、東莞較去年同期增長30%，杭州增長27%。但同時，重慶、泉州較去年同期減少23%，武漢較去年同期減少25%，西安減少26%，南昌、珠海減少分別為31%和38%。尤其今年大陸中西部二線城市新房成交整體表現較差，從1到10月的新房成交面積來看，西安、武漢和重慶的年降幅超過20%，長沙和鄭州的年降幅超過10%。

上海易居房地產研究院研究員沈昕表示，大陸原本的銷售旺季9月和10月成交面積均較上月出現小幅下降，進入下半年以來，大陸住建部門多次約談熱點城市釋放調控信號，且在「三條紅線」的控制下金融端也隨之收緊，大陸中央「房住不炒」的底線不可觸碰。從目前來看，前三季有近3成大陸房企目標完成率不足65%，占比達到近三年來同期最高，預計今年最後兩個月將會有更多房企加入促銷行列，以價換量促進資金回籠。

上海易居房地產研究院研究員王若辰則認為，8月分大陸40個城市的土地市場已經出現短期拐點，9、10月繼續小幅降溫，大陸調控政策不會放鬆，預計未來幾個月仍將穩中有降。

房地產 上海 武漢

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