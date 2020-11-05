陸服務、製造業 景氣改善明顯

4日公布的10月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為56.8，較9月提高2個百分點，連續6個月處於擴張區間。

據中通社報導，日前公布的10月財新中國製造業採購經理人指數（製造業PMI）為53.6，較9月回升0.6個百分點，為2011年2月來最高值，顯示製造業景氣狀況改善明顯。

綜合兩項指數，10月財新中國綜合PMI上升1.2個百分點至55.7，為2010年12月後最高增速。

10月，服務業新訂單量大幅加速增長，新訂單指數升至2010年9月後第三高。據企業反映，訂單增長與客戶需求持續恢復、新產品上市有關。不過，來自海外的新訂單連續四個月下滑，報告顯示多個出口市場疫情反彈，使出口銷售受挫。

10月服務業經營預期指數上升至2012年5月以來新高，顯示服務業企業對未來一年有效控制疫情和經濟持續回暖極為樂觀。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月製造業、服務業供需兩旺，在手訂單、採購、庫存等指標亦表現強勁，企業家對未來一年經濟前景信心充足。不過，歐美疫情的下一步演化仍是影響未來經濟走勢的不確定因素。

大陸國家統計局日前公布，10月分，中國製造業PMI為51.4，與上月基本持平；非製造業商務活動指數和綜合PMI為56.2和55.3，分別高出上月0.3和0.2個百分點，連續保持回升勢頭。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，服務業恢復態勢向好。從行業情況看，在國慶、中秋雙節帶動下，居民出行意願增強，消費需求加快釋放，鐵路運輸、航空運輸、住宿餐飲、文化體育娛樂等行業相關行業市場更趨活躍。