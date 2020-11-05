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大陸地方債 今年累計已逾6兆
大陸財政部4日公布，10月，大陸地方政府債券（下稱地方債）發行4429億元（人民幣，下同），其中，新增債券1899億元，再融資債券2530億元。
據中新社報導，截至10月底，今年累計發行地方債6兆1218億元。其中，新增債券4兆4945億元，再融資債券1兆6273億元。新增債券中，一般債券發行9479億元，完成全年計畫的100%；專項債券發行3兆5466億元，完成全年計畫的94.6%。
大陸財政部介紹，10月地方債發行利率整體平穩，發行方式更加豐富。10月，地方債平均發行利率3.67%，與9月基本持平。平均發行期限13.5年，較9月縮短1.2年。大陸財政部根據債券市場形勢、投資者需求等情況，指導山西、湖南通過公開承銷方式成功發行地方債41.6億元，進一步提高了發行效率，保障了地方債發行平穩順利。
資金投向聚焦重點領域。按照「資金跟著項目走」的原則，10月專項債券資金主要用於城鎮老舊小區改造、醫療衛生等重點民生領域，以及交通基礎設施、市政和產業園區基礎設施等重大項目建設，為做好六穩工作、落實六保任務發揮了積極作用。
與此同時，二級市場流動性持續改善。截至10月底，今年地方債現券交易量12.5兆元，同比增加4.3兆元；換手率（現券交易量/託管總量）0.49倍，同比增加0.1倍；質押式回購規模18.3兆元，同比增加2.5兆元。
大陸財政部表示，要確保全年地方債發行工作順利收官，努力推動完成全年經濟社會發展目標任務。
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