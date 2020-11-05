聽新聞
test
0:00 / 0:00

多領域合作 計算機產業打造新生態

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

目前全球算力需求每3.5個月就會翻一倍；2025年大陸先進計算直接產業規模或達8.1兆元人民幣。正在長沙舉行的2020世界計算機大會公布的多項數據顯示，全球數據正處於大爆發階段，大陸計算機產業迎來全新的發展空間。

據中新社報導，一個5G+智慧農業系統即可掌管整個茶園從生產、倉儲到供應鏈、營銷等全面情況，一個高清攝影鏡頭就可即時精準查看整個橘子洲頭景區，一款手語智能翻譯系統就能讓聽障人與健聽人無障礙交流等，大會全面展示著大陸計算機及應用領域的無限可能。

與會專家普遍認為，先進計算正從信息領域向工業、農業、醫療、教育、交通等多領域智能化滲透。與此同時，傳統計算技術體系困局也逐步顯現，傳統的馮·諾伊曼結構中的內存遭遇瓶頸問題，開始效率低下；影響計算能力的晶體管尺寸與密度逼近極限，傳統計算技術演進步入後摩爾定律時代。

當下，世界各發達國家都在圍繞人工智能、量子科技、高性能計算等領域布局，大陸計算產業如何突破傳統算力極限換道超車？

中國電子信息產業發展研究院電子信息研究所所長溫曉君指出，大陸的計算機發展，從底層技術到計算機應用、整機企業，以及前沿技術企業或初創公司可以看出，換道超車的技術儲備條件已基本確立。　　

誕生了大陸第一台國產電腦的中國電子信息產業集團堅持超前布局，在CPU領域通過自主搭建微架構、獨立編寫源代碼，成功打造了飛騰CPU系列；在操作領域系統成功構造了完全自主產權的計算機基礎軟件PK體系，被國際同行譽為中國架構。

中國電子信息產業集團總經理張冬辰表示，面對數位技術日新月異帶來新挑戰，需要立足中國、面向世界，以開放視野和胸懷聚集創新合力，在立體安全體系、全球開源生態等多領域開展合作，攜手打造計算機產業新生態。

人民幣

延伸閱讀

關係惡化拒澳洲產品？陸方稱：進口商自願減少購買

大陸多地出現無症狀感染者復陽 專家：不致引起新疫情

台灣名嘴酸不信大陸導彈射得準 中國網友嗆：試試？

為恢復陸港人員往來準備 香港大降核酸檢測費用

相關新聞

陸雙11網購狂歡 有人喜有人憂

進入11月，大陸「雙十一」網路集中促銷活動密集上線，對於台灣同胞，今年的網購狂歡有人歡喜有人憂。

「十四五」為台商創造更廣闊空間

大陸海協會長張志軍3日在「2020浙江．台灣合作周」開幕致詞時表示，儘管當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，但大陸有關方面關心和支...

陸擴大進口 新設十貿易區

大陸商務部昨（4）日宣布新設十個進口貿易促進創新示範區，台商聚集的重鎮江蘇省昆山市在列。官方稱，這是主動擴大進口的又一舉...

人民幣中間價 連四升

人民幣兌美元中間價昨（4）日升值186基點至6.6771，至一周高點，這也是中間價連續四天升值，分析師認為，最近人民幣升...

陸服務、製造業 景氣改善明顯

4日公布的10月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為56.8，較9月提高2個百分點，連續6個月處於擴張區間。

多領域合作 計算機產業打造新生態

目前全球算力需求每3.5個月就會翻一倍；2025年大陸先進計算直接產業規模或達8.1兆元人民幣。正在長沙舉行的2020世...

大陸地方債 今年累計已逾6兆

大陸財政部4日公布，10月，大陸地方政府債券（下稱地方債）發行4429億元（人民幣，下同），其中，新增債券1899億元，...

畢馬威：進博會提供世界經濟支撐

「在疫情背景下如期舉辦第三屆中國國際進口博覽會（進博會），不僅傳遞出中國在抗疫方面取得了重大成效，也體現了中國的大國責任...

深圳社工薪酬指導價 月均薪1.8萬

3日，深圳市政府辦公廳印發「深圳市關於提升社會工作服務水平的若干措施」（簡稱措施），明確深圳市社會工作類專業技術人員薪酬...

梁振英：桂港3領域合作 拓東協市場

全國政協副主席梁振英3日出席廣西南寧的「香港青年內地創業服務中心」揭牌時提到，香港是一個國際而且高度國際化的金融、貿易、...

進博會台廠首單 冠捷到手

中國國際進口博覽會4日晚間開幕，5日起開放客戶進場參觀採購，不過，台廠冠捷科技（AOC）已經提前報喜，宣布達成台廠參會首...

習近平：催動跨境電商

大陸國家主席習近平4日晚間在中國國際進口博覽會開幕式上宣布，將繼續通過進博會等開放平台，支持各國企業拓展中國商機，中國將...

熱門新聞

螞蟻暫緩上市 阿里應聲崩跌讓馬雲財富蒸發30億美元

經濟解析／螞蟻集團IPO突然中止 馬雲帝國墜入漩渦

熱鍋上的螞蟻！暫緩上市 馬雲惹火上身

螞蟻集團：無法一次性退回所有申請股款

碩士花4千元買iPhone 11被騙 螢幕竟出現安卓機器人圖案

美售台無人機 陸專家：戰時將成共軍「靶機」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。