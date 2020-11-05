多領域合作 計算機產業打造新生態

目前全球算力需求每3.5個月就會翻一倍；2025年大陸先進計算直接產業規模或達8.1兆元人民幣。正在長沙舉行的2020世界計算機大會公布的多項數據顯示，全球數據正處於大爆發階段，大陸計算機產業迎來全新的發展空間。

據中新社報導，一個5G+智慧農業系統即可掌管整個茶園從生產、倉儲到供應鏈、營銷等全面情況，一個高清攝影鏡頭就可即時精準查看整個橘子洲頭景區，一款手語智能翻譯系統就能讓聽障人與健聽人無障礙交流等，大會全面展示著大陸計算機及應用領域的無限可能。

與會專家普遍認為，先進計算正從信息領域向工業、農業、醫療、教育、交通等多領域智能化滲透。與此同時，傳統計算技術體系困局也逐步顯現，傳統的馮·諾伊曼結構中的內存遭遇瓶頸問題，開始效率低下；影響計算能力的晶體管尺寸與密度逼近極限，傳統計算技術演進步入後摩爾定律時代。

當下，世界各發達國家都在圍繞人工智能、量子科技、高性能計算等領域布局，大陸計算產業如何突破傳統算力極限換道超車？

中國電子信息產業發展研究院電子信息研究所所長溫曉君指出，大陸的計算機發展，從底層技術到計算機應用、整機企業，以及前沿技術企業或初創公司可以看出，換道超車的技術儲備條件已基本確立。

誕生了大陸第一台國產電腦的中國電子信息產業集團堅持超前布局，在CPU領域通過自主搭建微架構、獨立編寫源代碼，成功打造了飛騰CPU系列；在操作領域系統成功構造了完全自主產權的計算機基礎軟件PK體系，被國際同行譽為中國架構。

中國電子信息產業集團總經理張冬辰表示，面對數位技術日新月異帶來新挑戰，需要立足中國、面向世界，以開放視野和胸懷聚集創新合力，在立體安全體系、全球開源生態等多領域開展合作，攜手打造計算機產業新生態。