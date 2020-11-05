畢馬威：進博會提供世界經濟支撐

「在疫情背景下如期舉辦第三屆中國國際進口博覽會（進博會），不僅傳遞出中國在抗疫方面取得了重大成效，也體現了中國的大國責任、大國擔當，更釋放了中國堅定支持貿易自由化和經濟全球化、主動向世界開放市場的積極信號。」畢馬威中國政府與公共事務諮詢服務合夥人劉明受訪表示。

據中新社報導，在畢馬威看來，進博會是大陸政府在更高起點上推進改革開放、以創新推動高質量發展和打造更優營商環境的重要舉措。進博會作為大陸構建國內國際雙循環的重要窗口，將極大地加強各界經貿交流合作，增進互利共贏，更好滿足日益升級的國內市場需求，促進構建新發展格局。

「毫無疑問，在疫情時期，中國進口將成為世界經濟穩定發展的有力支撐。」劉明認為，近年來，大陸在不斷提高進口便利化水平，進一步簡化進口審批流程，縮短通關時間，降低進口環節的制度性交易成本等方面作出很多努力。

而作為大陸構建的重大進口平台，進博會無疑將為外商帶來更多機遇。劉明表示，在各國受疫情困擾，經濟普遍負增長背景下，進博會為各國經濟發展與商品及要素的流動提供了市場，也為各國抗疫提供了經濟支撐。

在劉明看來，正是因為首屆和第二屆進博會取得了成功，參展企業獲得好處和實惠，企業報名參加第三屆進博會才越來越踴躍。企業也希望通過進博會這一平台尋找更多商機，尤其是中國經濟穩步發展使得市場溢出效應增大，企業看好中國市場不斷擴大帶來的進口機會。

「在疫情之下，畢馬威更會牢牢把握進博會帶來的國際貿易、國際投資、人文交流和開放合作新機遇，與中國和世界各國企業齊聚進博，共享未來。」劉明表示。