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「十四五」為台商創造更廣闊空間

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
大陸海協會長張志軍3日在「2020浙江．台灣合作周」開幕式上致詞。（取自中評網）
大陸海協會長張志軍3日在「2020浙江．台灣合作周」開幕式上致詞。（取自中評網）

大陸海協會張志軍3日在「2020浙江．台灣合作周」開幕致詞時表示，儘管當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，但大陸有關方面關心和支持台胞台企發展的行動沒有停止，力度沒有減弱。他強調，大陸「十四五」將為台商在大陸的發展、為兩岸經濟合作創造更加廣闊空間。

據香港中評社報導，張志軍指出，今年以來，大陸各地區各部門繼續全面貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和以人民為中心的發展思想，落實落細關於促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」和「26條措施」，針對疫情影響出台了支持台胞台企紓困的「11條措施」。各地相繼舉辦各種類型的兩岸經貿交流活動，為台胞台企分享大陸發展機遇創造條件。這充分表明，大陸依然是台胞台企投資興業的最佳目的地。

他表示，今年以來，兩岸經貿合作克服內外環境帶來的不利影響，保持了穩定發展勢頭。1至9月，兩岸貿易額達1,853.84億美元，增長12.4%，其中，大陸自台灣進口增長13.7%。台資企業在大陸A股上市積極踴躍，台商對大陸投資總體保持增長，充分表明台胞台企持續看好大陸、對在大陸長期經營發展充滿信心。

新華社3日公布「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」，當中涉台部分190餘字，除重申堅持一個中國原則和「九二共識」，並提及將加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持符合條件的台資企業在大陸上市等內容。

張志軍說，這份「建議」，明確了「十四五」時期大陸經濟社會發展的基本思路、主要目標及2035年遠景目標，也將為廣大台商在大陸的發展、為兩岸經濟合作創造更加廣闊空間。

他強調，「儘管當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，兩岸交流合作也面臨一些困難挑戰，但大陸有關方面關心和支持台胞台企發展的行動沒有停止，力度沒有減弱。」

張志軍還說，「我們將堅決貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對和遏制任何「台獨」分裂行徑，加強兩岸交流合作，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇。」

張志軍 台商 習近平 九二共識 台獨 海協會 告台灣同胞書

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