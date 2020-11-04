習近平：雙循環非封閉的國內循環

第三屆中國國際進口博覽會開幕式今日晚間在上海舉行，中共總書記習近平表示，十九屆五中全會提出的以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，決不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。

據新華社報導，習近平以視訊方式發表致詞，他說，疫情讓世界經濟不穩定、不確定因素增加，但大陸擴大開放的步伐仍再加快，各國走向開放、走向合作的大勢沒有改變。

習近平說，中國將秉持開放、合作、團結、共贏的信念，堅定不移全面擴大開放，讓中國市場成為世界的市場、共用的市場、大家的市場，推動世界經濟復蘇，為國際社會注入更多正能量。

他並說，大國要率先示範，主要經濟體要以身作則，發展中國家要積極作為。要致力於推進合作共治的共同開放，不應該任由單邊主義、保護主義破壞國際秩序和國際規則，而要以建設性姿態改革全球經濟治理體系，推動建設開放型世界經濟。

習近平並強調，剛剛閉幕的中共十九屆五中全會，對中國「十四五」時期發展作出全面規劃。中國決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的目標即將實現，從明年起將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，中國將進入一個新發展階段。

習近平表示，大陸提出的國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，決不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。這不僅是中國自身發展需要，而且將更好造福各國人民。

習近平並提出四點，包含建設開放新高地、促進外貌創新發展、持續優化營商環境與深化雙邊、多邊、區域合作。