快訊

評／報案紀錄消失？長榮女大生案外案所揭露的長年惡習

獨／美國總統大選結果將出爐 移民美國台灣男星這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸商務部宣布 將設立10個進口貿易促進創新示範區

聯合報 / 特派記者戴瑞芬／上海4日電
中國國際進口博覽會今晚在上海國家會展中心開幕。圖／取自進博會官網
中國國際進口博覽會今晚在上海國家會展中心開幕。圖／取自進博會官網

中國國際進口博覽會今晚開幕，大陸商務部會前宣布，將在上海虹橋、江蘇昆山等設立10個進口貿易促進創新示範區， 以「監管制度創新、服務功能齊全、交易模式靈活」實行高水平對外開放。

大陸新設10個進口貿易促進創新示範區，包括：上海市虹橋商務區、遼寧省大連金普新區、江蘇省昆山市、浙江省義烏市、安徽省合肥經濟技術開發區、福建省廈門湖里區、山東省青島西海岸新區、廣東省廣州南沙區、四川省天府新區、陝西省西安國際港務區。

商務部外貿司李興乾司長在上海表示，這10個示範區，覆蓋東中西部和東北老工業基地，囊括海陸空港。

進口貿易促進創新示範區是大陸國家主席習近平去（2019）年在進博會上宣布，要培育一批進口貿易促進創新示範區。

經過一年，在第三屆進博會開幕之際，大陸商務部、發展改革委、財政部、人民銀行、海關總署、市場監管總局、外匯局、藥監局、進出口銀行等9部門在今日宣布，設立10個進口貿易促進創新示範區，兌現習近平的承諾。

大陸商務部進一步指出，示範區有兩大功能定位。一是「貿易促進」，即促進口、促產業、促消費；二是「貿易創新」，即政策創新、服務創新、模式創新。

示範區成立後，預計以三至五年時間，培育一批監管制度創新、服務功能齊全、交易模式靈活的進口示範區，推動中國進口規模穩步擴大、結構優化，帶動相關產業效益、提升消費水平。

上海 習近平 廣東

延伸閱讀

關係惡化拒澳洲產品？陸方稱：進口商自願減少購買

大陸多地出現無症狀感染者復陽 專家：不致引起新疫情

中國商務部：推動擴大先進技術設備和服務進口

台灣名嘴酸不信大陸導彈射得準 中國網友嗆：試試？

相關新聞

關係惡化拒澳洲產品？陸方稱：進口商自願減少購買

有媒體報導，由於中澳關係惡化，大陸當局已告知進口商停止購買一系列澳洲產品，不過，大陸官方宣稱，減少進口澳洲葡萄酒、煤炭和...

陸商務部宣布 將設立10個進口貿易促進創新示範區

中國國際進口博覽會今晚開幕，大陸商務部會前宣布，將在上海虹橋、江蘇昆山等設立10個進口貿易促進創新示範區， 以「監管制度...

浙台融合 溫州打造台灣青年築夢家園

2020浙江·台灣合作周溫州會場活動暨海峽兩岸民營經濟創新發展論壇3日至5日在溫州舉行。論壇上舉行5個總投資5.15億美...

被問及美國總統大選立場 北京：結果尚未確定

美國總統大選選情出現膠著，有媒體針對美國總統大選，詢問大陸的立場為何？大陸外交部發言人汪文斌表示，結果尚未確定，陸方在這...

香港機場地勤公司砍340人 無薪假延長

繼國泰航空裁減5300名香港員工後，專責香港機場地勤服務的怡中航空服務也進行業務重組，裁員340人，自下月起離職，並將無...

國泰航空新約大限至 1700人拒簽挺工會法律行動

國泰航空早前大裁員，未被裁的員工須14天內改簽減薪的新約，否則會被解雇，今天將會是限期最後一天。國泰空中服務員工會170...

浙台會簽約38項台資 成長逾5%

2020浙江·台灣合作周3日在杭州開幕，大陸海協會會長張志軍致詞強調，中共中央關於十四五規劃建議，提出重大戰略舉措，將為...

進博會 近百家台企台商參展

大陸向國際宣示開放市場、擴大進口的主場經貿外交—中國國際進口博覽會，11月4日將舉行開幕式。今年疫情重創，美國、澳大利亞...

跨境人民幣服務平台 上線啟動

跨境人民幣貿易融資轉讓服務平台上線發布會3日在上海舉行。首批參與機構64家，中國大陸境內機構24家、境外機構40家。

前9月增43家 台企盼搭海南自貿港建設快車

「海南建設自貿港，對台商來說是好機遇。台灣企業在智慧農業、生物科技、康養、跨境貿易、金融等領域有先行優勢，台商可以把握自...

台企聯會長：台商正走出舒適圈

大陸全國台企聯會長李政宏2日在三亞受訪時表示，2020年機會與挑戰並存，許多在大陸的台商走出原有安逸的舒適圈，正在尋求第...

陸十四五規劃 支持台企參與一帶一路

新華社昨公布「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」全文。因應外部風險衝擊，建議...

熱門新聞

急剎車！上交所：螞蟻集團暫緩上市

螞蟻科技集團上市急喊停 負責人馬雲這樣反駁

螞蟻暫緩上市！陸監管新政 掐馬雲3要害

圖表／馬雲捅了馬蜂窩？陸出手 限制螞蟻金融帝國擴張

螞蟻暫緩上市 阿里應聲崩跌讓馬雲財富蒸發30億美元

暫緩上市！螞蟻集團一句道歉 阿里市值蒸發近2.3兆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。