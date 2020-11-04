陸商務部宣布 將設立10個進口貿易促進創新示範區

中國國際進口博覽會今晚開幕，大陸商務部會前宣布，將在上海虹橋、江蘇昆山等設立10個進口貿易促進創新示範區， 以「監管制度創新、服務功能齊全、交易模式靈活」實行高水平對外開放。

大陸新設10個進口貿易促進創新示範區，包括：上海市虹橋商務區、遼寧省大連金普新區、江蘇省昆山市、浙江省義烏市、安徽省合肥經濟技術開發區、福建省廈門湖里區、山東省青島西海岸新區、廣東省廣州南沙區、四川省天府新區、陝西省西安國際港務區。

商務部外貿司李興乾司長在上海表示，這10個示範區，覆蓋東中西部和東北老工業基地，囊括海陸空港。

進口貿易促進創新示範區是大陸國家主席習近平去（2019）年在進博會上宣布，要培育一批進口貿易促進創新示範區。

經過一年，在第三屆進博會開幕之際，大陸商務部、發展改革委、財政部、人民銀行、海關總署、市場監管總局、外匯局、藥監局、進出口銀行等9部門在今日宣布，設立10個進口貿易促進創新示範區，兌現習近平的承諾。

大陸商務部進一步指出，示範區有兩大功能定位。一是「貿易促進」，即促進口、促產業、促消費；二是「貿易創新」，即政策創新、服務創新、模式創新。

示範區成立後，預計以三至五年時間，培育一批監管制度創新、服務功能齊全、交易模式靈活的進口示範區，推動中國進口規模穩步擴大、結構優化，帶動相關產業效益、提升消費水平。