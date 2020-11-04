關係惡化拒澳洲產品？陸方稱：進口商自願減少購買

有媒體報導，由於中澳關係惡化，大陸當局已告知進口商停止購買一系列澳洲產品，不過，大陸官方宣稱，減少進口澳洲葡萄酒、煤炭和食糖等產品，也是進口商自行決定的結果。

「澳洲金融評論報」2日援引消息人士的話指出，大陸官員上周與食品和葡萄酒進口商會面，警告他們不要下澳洲葡萄酒和農產品的新訂單；香港「南華早報」引述消息人士表示，預計大陸將禁止從澳洲進口糖、紅酒、龍蝦、大麥、煤炭、銅礦和精礦。報導還稱，大陸可能還會公布小麥禁令，但具體日期尚未確定。

對此，大陸外交部表示，相關企業減少從澳洲進口相關產品是企業自主行為。

而澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）3日在一分聲明中說：「雖然我們不應匆忙下結論，但我們正在與這些報告涉及的各個行業密切聯繫。我們還繼續向中國當局進行詢問，以尋求澄清，並鼓勵他們解決一些令人擔憂的領域。」