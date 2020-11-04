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浙台融合 溫州打造台灣青年築夢家園

聯合報 / 特派記者戴瑞芬/浙江溫州4日電
浙台合作周溫州會場以「激揚新時代溫州人精神，全域打造台青築夢家園」為主題, 以「兩岸產業合作對接」和「台灣青年創新創業」為重點,舉辦1+6系列主題活動。浙台會提供
浙台合作周溫州會場以「激揚新時代溫州人精神，全域打造台青築夢家園」為主題, 以「兩岸產業合作對接」和「台灣青年創新創業」為重點,舉辦1+6系列主題活動。浙台會提供

2020浙江·台灣合作周溫州會場活動暨海峽兩岸民營經濟創新發展論壇3日至5日在溫州舉行。論壇上舉行5個總投資5.15億美元，含括製造業、數位經濟、生命健康、旅遊等溫台合作重點項目簽約。

浙台合作周溫州會場以「激揚新時代溫州人精神，全域打造台青築夢家園」為主題, 以「兩岸產業合作對接」和「台灣青年創新創業」為重點,舉辦1+6系列主題活動。

溫州透過線上和線下結合，在電子商務、智能光學、生命健康等領域舉辦一系列溫台經貿活動和涉台展會。1即為兩岸民營經濟創新發展論壇；6為舉辦2場產業及企業對接會、2場青創活動、2場涉台展會，包括兩岸精準健診高峰論壇、台商科技產業園開工、設計雙年展、溫台兩岸青年直播電商培訓交流活動、兩岸印刷與文化產業博覽會、第二屆廊橋情·海峽夢雲交流等系列活動。

溫州市全域打造台青築夢家園，建好「創新、服務、文化、居住、就業」五大生態，實踐「民資+台智」新模式，打響台青服務新品牌。

同時，今年溫州對台交流，在「走出去」拓展上，召開上海溫州投資環境說明會、台灣青年人才對接會；在「引進來」引資上，開展大陸台商看溫州系列活動，增進人才對接效果，開拓溫台經貿合作新空間。

浙江自2013年以來，已連續7年舉辦浙江台灣合作周，溫州專場活動年年不缺席，溫台兩地經貿交流累積共舉辦近100場兩岸產業對接會和青年創業交流活動，簽訂145個兩岸合作優質項目，總投資超60億美元。

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