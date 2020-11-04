美售台無人機 陸專家：戰時將成共軍「靶機」

針對美國售台「海上衛士」無人機，《環球時報》引述大陸專家看法指出，美方並未在這次軍售中提供配套的對地攻擊武器，因此台灣暫時只能以此執行高空偵察任務。由於其戰時生存能力差，台灣這次花6億美元採的這批無人機，還是打算向美國「交保護費」。

據路透報導，美國這次對台軍售是川普政府放寬無人機技術出口以來，首度對外提供MQ-9「海上衛士」無人機。「海上衛士」是MQ-9無人機的海軍版，最大航程超過1.1萬公里，可連續飛行50小時。

消息人士說，儘管這款無人機可裝配多種武器，但美國這次對台出售的4架MQ-9將僅配備偵察設備。

《環球時報》引述大陸專家看法指出，「海上衛士」屬中空長航時「察打一體」無人機，與美國空軍主要使用MQ-9執行對地打擊任務不同，美國海軍更看中其長續航能力，可搭載偵察裝置對遼闊的海域執行連續偵察和搜索任務，再通過數據鏈將相關信息即時下傳到地面。

若使用衛星通信系統進行控制，其可飛行可達上萬公里，也可裝備飛彈和精確制導炸彈對目標實施打擊。

大陸專家表示，前段時間美國批准對台出售的MS-110偵照莢艙也可由MQ-9攜帶，在台灣海峽上空執行偵察任務時，其探測範圍可深至大陸沿岸的淺近縱深。和平時期，該機可在台海周邊、南海及遠離大陸的空域，對解放軍艦艇進行長時間跟蹤監視。

一旦爆發衝突，理論上還可為台灣軍方新引進的陸基魚叉反艦飛彈及「海馬斯」機動火箭系統（HIMARS）提供視距外的目標識別和定位。但這種無人機缺乏自衛能力，在衝突中生存力很低。

因此，平時在台灣海峽東側進行偵察尚可，若發生衝突，該機絕無進入大陸上空進行對地打擊的可能。解放軍既有完善嚴密的地面防空網，又有強大的航空兵力量，MQ-9這種無人機極容易在戰時淪為「靶機」。

環球時報表示，台軍之所以對引進這款性能並不算先進的「海上衛士」無人機如此興奮，主要是因自身在此領域積累實在太差，而解放軍在此領域優勢明顯。大陸最新型「翼龍10」大型無人機可攜帶多種彈藥和偵察設備，處於全球軍用無人機的第一梯隊，足以與美國MQ-9一爭長短，且飛行速度還更勝一籌。