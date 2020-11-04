快訊

拉距戰！拜登搶先奪205票 川普關鍵搖擺州領先

全球確診將破5000萬！近65萬人連署籲解禁 美槍枝熱賣兩倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美售台無人機 陸專家：戰時將成共軍「靶機」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國批准售台4架海上衛士無人機，大陸專家稱，這些無人機戰時將淪為共軍「靶機」。路透
美國批准售台4架海上衛士無人機，大陸專家稱，這些無人機戰時將淪為共軍「靶機」。路透

針對美國售台「海上衛士」無人機，《環球時報》引述大陸專家看法指出，美方並未在這次軍售中提供配套的對地攻擊武器，因此台灣暫時只能以此執行高空偵察任務。由於其戰時生存能力差，台灣這次花6億美元採的這批無人機，還是打算向美國「交保護費」。

據路透報導，美國這次對台軍售是川普政府放寬無人機技術出口以來，首度對外提供MQ-9「海上衛士」無人機。「海上衛士」是MQ-9無人機的海軍版，最大航程超過1.1萬公里，可連續飛行50小時。

消息人士說，儘管這款無人機可裝配多種武器，但美國這次對台出售的4架MQ-9將僅配備偵察設備。

《環球時報》引述大陸專家看法指出，「海上衛士」屬中空長航時「察打一體」無人機，與美國空軍主要使用MQ-9執行對地打擊任務不同，美國海軍更看中其長續航能力，可搭載偵察裝置對遼闊的海域執行連續偵察和搜索任務，再通過數據鏈將相關信息即時下傳到地面。

若使用衛星通信系統進行控制，其可飛行可達上萬公里，也可裝備飛彈和精確制導炸彈對目標實施打擊。

大陸專家表示，前段時間美國批准對台出售的MS-110偵照莢艙也可由MQ-9攜帶，在台灣海峽上空執行偵察任務時，其探測範圍可深至大陸沿岸的淺近縱深。和平時期，該機可在台海周邊、南海及遠離大陸的空域，對解放軍艦艇進行長時間跟蹤監視。

一旦爆發衝突，理論上還可為台灣軍方新引進的陸基魚叉反艦飛彈及「海馬斯」機動火箭系統（HIMARS）提供視距外的目標識別和定位。但這種無人機缺乏自衛能力，在衝突中生存力很低。

因此，平時在台灣海峽東側進行偵察尚可，若發生衝突，該機絕無進入大陸上空進行對地打擊的可能。解放軍既有完善嚴密的地面防空網，又有強大的航空兵力量，MQ-9這種無人機極容易在戰時淪為「靶機」。

環球時報表示，台軍之所以對引進這款性能並不算先進的「海上衛士」無人機如此興奮，主要是因自身在此領域積累實在太差，而解放軍在此領域優勢明顯。大陸最新型「翼龍10」大型無人機可攜帶多種彈藥和偵察設備，處於全球軍用無人機的第一梯隊，足以與美國MQ-9一爭長短，且飛行速度還更勝一籌。

MQ-9 解放軍 飛彈 軍售

延伸閱讀

採購具攻擊能力無人機？嚴德發：我們買的是偵蒐型

沒編MQ-9B無人機預算 嚴德發坦承事前沒把握

嚴德發：中科院反無人機UDS系統 測試完成後服役

美售台無人機 總統府：為區域和平穩定貢獻力量

相關新聞

龐培歐高級顧問：陸若武力攻台 美將堅決回應

美國國務卿龐培歐的首席中國政策和規劃顧問余茂春表示，雖然美中脫鉤從來不是美國「申明的政策」，「但脫鉤正在發生」。對於美國...

美售台無人機 陸專家：戰時將成共軍「靶機」

針對美國售台「海上衛士」無人機，《環球時報》引述大陸專家看法指出，美方並未在這次軍售中提供配套的對地攻擊武器，因此台灣暫...

張志軍：「十四五」將為兩岸經濟合作創造更廣闊空間

據香港中評社報導，大陸海協會長張志軍3日在「2020浙江．台灣合作周」開幕致詞時表示，儘管當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，但大...

香港電台編導被拘捕 涉元朗襲擊案報導

香港電台報道稱，據了解，懷疑事件與蔡玉玲拍攝《鏗鏘集》其中一集、《7.21誰主真相》的報導有關，指有人以不正當資料做車輛查冊，涉嫌違反《道路交通條例》。

福建供水金門近千萬噸 馬祖將跟進

福建省水利廳11月3日透露，截至10月27日，泉州累計向金門供水814天，足量保質供水約960萬噸；同時，水源保障工程已...

調查反送中721事件 香港電台編導被捕

香港電台電視部編導蔡玉玲被捕，警方未有正式發資料，消息說與蔡玉玲拍攝調查元朗白衣人無差別襲擊的「鏗鏘集」專題有關。

馬習會5周年 陸學者：民進黨別逾越底線

大陸將在六日舉辦「馬習會」五周年研討會，大陸廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深昨表示，五年前的「馬習會」對當前兩岸關係有很...

港台編導被捕 各界憂寒蟬效應

香港電台電視部編導蔡玉玲涉嫌不當查閱與使用車輛資料被捕，港台節目製作人員工會批評警方高調拘捕的做法，不滿警方至今仍未公開...

中共十四五規劃：探索兩岸融合發展新路、警惕台獨

中共十九屆五中全會審議通過的中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議，今天由新華社發...

BBC：中植樹造林 碳吸收作用「被低估了」

中國最近宣布2060年達成零淨排放值的目標，而大舉植樹造林的政策很可能擔當重要的角色。BBC報導，一個國際團隊近日在《自然》（Nature）科學期刊發表報告，指中國發現有西南部及東北部兩個地區新造樹林

指望美國大選結果有利中國？胡錫進：沒出息！

美國大選將登場，川普總統與民主黨候選人白登的決戰結果將牽動中美角力，對此，中國官媒環球時報總編輯胡錫進發文稱，「全世界都...

中促美停止打壓中記者 否則將採取對等措施

針對中美媒體大戰，中國外交部發言人汪文斌昨天指出，就中國在美記者簽證即將到期一事，敦促美方立即放棄幻想，停止對中方記者的...

熱門新聞

急剎車！上交所：螞蟻集團暫緩上市

華為55歲副總裁猝死深圳 網友懷疑海伍德事件重演

螞蟻暫緩上市！陸監管新政 掐馬雲3要害

螞蟻科技集團上市急喊停 負責人馬雲這樣反駁

圖表／馬雲捅了馬蜂窩？陸出手 限制螞蟻金融帝國擴張

暫緩上市！螞蟻集團一句道歉 阿里市值蒸發近2.3兆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。