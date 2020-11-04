前9月增43家 台企盼搭海南自貿港建設快車

「海南建設自貿港，對台商來說是好機遇。台灣企業在智慧農業、生物科技、康養、跨境貿易、金融等領域有先行優勢，台商可以把握自貿港的政策紅利，進行產業升級換代。」台商湯志堅在三亞接受採訪時說。

中新社報導，2020三亞台商峰會於1日至4日在海南舉行。多位台商表示，期待搭上海南自貿港建設快車，探索深化瓊台合作新路徑。

湯志堅在瓊投資大健康產業近10年，其業務涉及海口、三亞、澄邁、瓊海等地。近兩年，湯志堅牽線搭橋，帶領從事智慧農業、健康食品等領域的台商到海南尋找投資機會。「在農業、醫療等產業等方面具有優勢的台企進入海南，將帶來人才、技術和經驗，助推海南產業升級」。

不少台商認為海南已迎來投資發展的好時期。據統計，今年1至9月，海南新增台資企業43家，同比增長115%。瓊台兩島今年前9個月貨物進出口總額為7.49億元人民幣，同比增長52.7%。

「海南自由貿易港建設總體方案」中提到，海南將設立遊艇產業改革發展創新試驗區。2025年前，對島內進口用於交通運輸、旅遊業的船舶、航空器等營運用交通工具及遊艇，實行零關稅正面清單管理。這讓台灣嘉信遊艇股份有限公司董事兼亞太市場總監龔芸廣看到商機。他說，該企業正在積極布局海南的遊艇產業，希望在生產製造、終端銷售、售後維修等業務上開拓市場。

洪宜展是最早一批到海南發展石斑魚苗孵化及養殖的台商，20多年來，他在海南的水產養殖基地從當年的50畝增加到260畝，技術人員從8人擴展到百餘人。今年，其公司名貴海水魚繁育技術團隊被列入首批海南省「雙百」人才團隊。他期望，藉著海南自貿港優惠政策，把市場拓展到東南亞地區。

台北S HOTEL董事長汪小菲看好海南康養市場，他稱，將整合台灣大健康產業優勢，引進台灣醫療技術人才，在海南打造國際化社區型的康養品牌。