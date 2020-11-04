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台企聯會長：台商正走出舒適圈

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2020三亞台商峰會11月2日在三亞開幕。近300名兩岸工商界人士齊聚一堂，探討疫情之下的發展新路徑，尋海南自貿港建設機遇。圖為大陸全國台企聯會長李政宏在開幕式現場致辭。（中新社）
2020三亞台商峰會11月2日在三亞開幕。近300名兩岸工商界人士齊聚一堂，探討疫情之下的發展新路徑，尋海南自貿港建設機遇。圖為大陸全國台企聯會長李政宏在開幕式現場致辭。（中新社）

大陸全國台企聯會長李政宏2日在三亞受訪時表示，2020年機會與挑戰並存，許多在大陸的台商走出原有安逸的舒適圈，正在尋求第二春。

中新社報導，當日舉行的2020三亞台商峰會上，近300名兩岸工商界人士齊聚一堂，共謀發展。李政宏表示，以往許多台商、台企更關注海外市場，以及傳統營銷渠道。新冠肺炎的疫情、中美貿易摩擦等複雜因素，對外向型的台資企業產生非常大的影響。台商們開始重新思考和定位，打破原有的安逸模式，更多地關注大陸市場。

當前，大陸正在加快形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局。今年以來，許多台商開始走出原來的「舒適圈」，多次到海南、四川、廣東等地，尋求發展新路徑。

「擺在台商面前的是一個擁有14億人口的超大規模市場，要轉變思路進行創新，才會有轉機。」李政宏說，很多在大陸的台商乘著改革開放的東風，累積了一定的資本、經驗、人才。他們可結合企業情況、憑藉專業能力轉型升級。

李政宏稱，當前，世界經濟和兩岸關係形勢複雜嚴峻，台資企業的發展面臨一些困難，但同時也看到了大陸經濟應對風險挑戰的韌性和超強能力。大陸經濟長期向好，擁有巨大的發展潛力和市場優勢，加之大陸惠台措施等支持政策針對性更強、可操作性更強，這讓他們在大陸發展更有信心。

海南建設自貿港，讓台商看到了商機，來瓊考察投資的台胞愈越來愈多。今年台胞在瓊登記註册企業數位居境外登記註册企業數的第二位，投資旅遊、現代服務業和高新技術產業成為台商投資海南的新趨勢。

很多在瓊發展的台商，根據台灣現代農業、服務業等行業優秀的技術和管理經驗，結合海南良好營商環境，在農業種植、農產品加工及旅遊、餐飲等領域取得了顯著成就。在李政宏看來，台商還可在醫療健康、高端製造業、生物醫藥科技、金融服務、國際貿易等領域，結合海南自貿港政策謀求更好的發展。

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