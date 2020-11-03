尼泊爾官員控大陸侵占領土 北京連答造謠

尼泊爾官員指控中國大陸在五個邊界地區，共侵占尼泊爾150多公頃領土，大陸外交部發言人汪文斌今日對此接連否認，連答相關報導純屬謠言。

英國每日電訊報報導，尼泊爾官員指控，大陸已經在五個邊界地區，占領尼泊爾共150多公頃的土地，同時，還改變了界河流向，先前淹沒在水面下的尼泊爾的土地，遭陸方併吞。

據大陸外交部網站，汪文斌對此回應，「有關報導完全是子虛烏有，純屬謠言。」

記者詢問，能否提供證據以證實是謠言？汪文斌說回應，「有關報導的起草者首先應該講清楚，他們作出這樣的報導有什麼依據。」記者再回應汪，稱他們問了尼泊爾的官員，並盼陸方能夠回應。

汪文斌後接著說，「建議你們發表這樣的報導之前先作負責任的核實，之後再作相關報導。我可以告訴你，上述報導完全是謠言。」

該名記者再問，因他們向大陸駐尼泊爾大使館詢問，但未受到回應，因此希望大陸外交部能作答覆。汪文斌則說，「我這裡可以給你一個準確的回復，那就是：有關報導沒有任何事實依據，純屬謠言。」