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暫緩螞蟻集團上市 陸媒：尊重、敬畏規則 誰也不例外
上海證券交易所今日晚間宣布，決定暫緩螞蟻集團上市。中共官媒經濟日報稍晚指出，這向市場發出明確信號，即市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。
據經濟日報的微信公眾號指出，暫緩螞蟻集團上市，是為了更好維護金融消費者權益、投資者利益，以及維護資本市場的長期健康發展，呼籲螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，切實抓緊整改。
報導接著指，此事彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發出明確信號，即在註冊制下，資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段。市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。
報導指出，維護投資者特別是中小投資者合法權益，是資本市場監管層的根本職責。暫緩螞蟻集團上市，是依據註冊制相關規定，要求擬上市企業在增加信披透明度方面做出實際行動，以切實維護金融市場健康穩定發展。相關企業應該在依法經營、防範風險、社會責任等各方面都作出表率。
報導指出，只有投資者的合法權益得到更好保護，優質上市公司才能在資本市場上獲得更多資源支持，中國資本市場才能持續健康發展。
螞蟻集團Ａ＋Ｈ股將於五日掛牌上市，大陸證監會官網二日晚間顯示，人民銀行、銀保監會、證監會、大陸國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明等人進行「監管約談」。今日晚間，上交所宣布決定暫緩螞蟻集團的上市。
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