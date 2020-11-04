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跨境人民幣服務平台 上線啟動

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

跨境人民幣貿易融資轉讓服務平台上線發布會3日在上海舉行。首批參與機構64家，中國大陸境內機構24家、境外機構40家。

中新社報導，跨境人民幣貿易融資轉讓服務平台由人民銀行指導上海票據交易所聯合相關機構建設開發，為境內外金融機構提供跨境人民幣貿易融資相關服務的綜合性數字化平台。平台啟動首日，系統運行平穩，業務處理順暢，共有22家金融機構達成交易21筆，金額10.44億元人民幣。

跨境人民幣貿易融資轉讓服務平台的投產上線，成功將分散的市場主體集中於一處，通過線上對話報價、標準化電子成交單和交易主協議，顯著提高了市場主體間信息傳遞效率和交易效率。

同時，該平台引入基於區塊鏈的分布式數據存儲、共識機制和加密算法等，實現物流報關信息、融資信息等數據的共享比對，核實底層貿易的真實性，從而有效防範虛假貿易、重複融資風險，緩解傳統跨境貿易融資中常見的信息不對稱等痛點問題。

跨境人民幣貿易融資轉讓服務平台的上線，將為金融機構向跨境貿易提供人民幣融資服務後的資產流動性管理提供支撐，同時也為國際市場提供優質的人民幣貿易金融資產，引導更多人民幣資金進入國際貿易領域。

未來，該平台將致力於有序帶動跨境貿易融資市場的活躍，激發市場主體活力，促進跨境貿易融資利率下降，加強貿易融資便利度，降低外貿中小企業融資成本，加快商流、物流與資金流的流轉。

人民幣 上海

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