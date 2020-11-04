聽新聞
test
0:00 / 0:00

進博會 近百家台企台商參展

聯合報 / 特派記者戴瑞芬／上海報導
第三屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式將於11月4日在上海舉行。圖為志願者在會場一處熊貓「進寶」主題裝飾前拍照。（新華社）
第三屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式將於11月4日在上海舉行。圖為志願者在會場一處熊貓「進寶」主題裝飾前拍照。（新華社）

大陸向國際宣示開放市場、擴大進口的主場經貿外交—中國國際進口博覽會，11月4日將舉行開幕式。今年疫情重創，美國、澳大利亞等多國代表不參加也不設國家館，相較國際熱情降溫，台商台企今年仍有近百家參展，除了富士康、中天生技等龍頭企業，還有金門酒廠、海瑞貢丸等食品、消費品台企参展。

中國國際進口博覽會去年採購成交金額逾711億美元，巨大商機讓台商躍躍欲試。今年疫情持續讓不少台商都打了退堂鼓，據大陸商務部旗下海貿會統計，今年台企境外報名參展大幅縮水，總數較去年減少3/4。以貿協協助徵集組團規模來看，比起往年4、50家，今年成團僅剩15家。

不過，據進博會公布的參展廠商名單，今年台廠台企有近百家參展，比起2018年首屆共有72家、2019年第二屆有124家，年增72%；今年規模減小，比去年少逾20家，但規模不輸首屆。

台商今年參展進博會，主要以食品農產品，及消費品占最多，而技術裝備、電子智能、醫療器械及醫藥保健展區也不少。包括富士康、仁寶、緯創等科技業龍頭，以及中天生技等醫藥大廠，還有多家台灣農產、食品業也登陸設攤，包括金門酒廠、萬家香醬油、海瑞貢丸、唯豐肉鬆、小農有機日記商行、高雄市大樹蜂產品運銷合作社等。

值得觀察的是，今年進博會對進口冷鏈食品全面管制，從通關、運輸到上架，強制必須透過大會指定的運輸商才能進場。檢疫檢驗加倍繁瑣，在現場觀察到，許多進口商乾脆化整為零，透過員工進出場，順便夾帶貨品通關。

不過，今年進博會比預期管制更嚴，規定只要進場，不管來自境外還是境內，都必須檢具5天內核酸檢測證明，以及有14天內足跡紀錄的合格健康碼，否則禁止進場。參展台商因此推測，秋冬疫情升溫，大陸政策管控會更加收緊。

從事兩岸貿易的台商表示，從今年進博會規模來看，大陸「雙循環」下的經貿櫥窗已經大致成形，就是北京會聚焦服務貿易，上海進博會將側重貨物進口貿易，和廣州以出口為主的廣交會，形成外貿開放的新格局。而在上海進博會後，可以看出大陸將全力發展跨境電商，再結合數位貿易，來應對疫情突破貿易封鎖。

台商 疫情 上海

延伸閱讀

NCC明討論中天換照案 聽取梁天俠等高層陳述意見

中國銀行前行長建議：成立兩岸金融機構互聯互通平台

進博會下月舉行 防疫展品受矚目

國台辦：逾200台企參與11條措施

相關新聞

陸十四五規劃 支持台企參與一帶一路

新華社昨公布「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」全文。因應外部風險衝擊，建議...

台企聯會長：台商正走出舒適圈

大陸全國台企聯會長李政宏2日在三亞受訪時表示，2020年機會與挑戰並存，許多在大陸的台商走出原有安逸的舒適圈，正在尋求第...

浙台會簽約38項台資 成長逾5%

2020浙江·台灣合作周3日在杭州開幕，大陸海協會會長張志軍致詞強調，中共中央關於十四五規劃建議，提出重大戰略舉措，將為...

進博會 近百家台企台商參展

大陸向國際宣示開放市場、擴大進口的主場經貿外交—中國國際進口博覽會，11月4日將舉行開幕式。今年疫情重創，美國、澳大利亞...

跨境人民幣服務平台 上線啟動

跨境人民幣貿易融資轉讓服務平台上線發布會3日在上海舉行。首批參與機構64家，中國大陸境內機構24家、境外機構40家。

前9月增43家 台企盼搭海南自貿港建設快車

「海南建設自貿港，對台商來說是好機遇。台灣企業在智慧農業、生物科技、康養、跨境貿易、金融等領域有先行優勢，台商可以把握自...

聯想上季獲利 創新高

聯想集團公布第3季財報顯示，由於個人電腦及移動業務等快速成長，帶動營收及獲利均創造新高，第3季營收145.1億美元（約新...

中行前行長建議 兩岸構建金融互通平台

中國銀行前行長李禮輝昨（3）日建議，探索構建兩岸金融機構共同參與的分散式帳本系統，形成兩岸金融機構互聯互通的技術平台，實...

浙台合作投資 衝1,400億

2020浙江·台灣合作周3日在杭州開幕，本屆合作周，浙江省發布新簽約台資項目38個，儘管疫情衝擊，也較去年成長逾5%，總...

進博會登場 台企數量大減

今年疫情重創第三屆中國國際進口博覽會（進博會）參展商，美國、澳洲等多國代表不參加也不設國家館，相較國際熱情降溫，台商台企...

台商參與「新基建」 勤業眾信：留意六大稅事

熟悉台商稅務問題的勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深執行副總經理陳文孝表示，台商參與「新基建」投資，要先注意是否設立大陸...

陸十四五規劃 聚焦「堅持創新」

中共中央昨（3）日公布「關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議」。因應外部風險衝擊，建議稿...

熱門新聞

魷魚冰6天後才吃…10歲男童嚴重肚痛腹瀉 醫生：恐終身洗腎

華為副總裁深圳猝死 公司已證實

網友：螞蟻金服變「馬已京服」 馬雲面對強勢官方只能服了

急剎車！上交所：螞蟻集團暫緩上市

華為55歲副總裁猝死深圳 網友懷疑海伍德事件重演

螞蟻暫緩上市！陸監管新政 掐馬雲3要害

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。