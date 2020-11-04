進博會 近百家台企台商參展

大陸向國際宣示開放市場、擴大進口的主場經貿外交—中國國際進口博覽會，11月4日將舉行開幕式。今年疫情重創，美國、澳大利亞等多國代表不參加也不設國家館，相較國際熱情降溫，台商台企今年仍有近百家參展，除了富士康、中天生技等龍頭企業，還有金門酒廠、海瑞貢丸等食品、消費品台企参展。

中國國際進口博覽會去年採購成交金額逾711億美元，巨大商機讓台商躍躍欲試。今年疫情持續讓不少台商都打了退堂鼓，據大陸商務部旗下海貿會統計，今年台企境外報名參展大幅縮水，總數較去年減少3/4。以貿協協助徵集組團規模來看，比起往年4、50家，今年成團僅剩15家。

不過，據進博會公布的參展廠商名單，今年台廠台企有近百家參展，比起2018年首屆共有72家、2019年第二屆有124家，年增72%；今年規模減小，比去年少逾20家，但規模不輸首屆。

台商今年參展進博會，主要以食品農產品，及消費品占最多，而技術裝備、電子智能、醫療器械及醫藥保健展區也不少。包括富士康、仁寶、緯創等科技業龍頭，以及中天生技等醫藥大廠，還有多家台灣農產、食品業也登陸設攤，包括金門酒廠、萬家香醬油、海瑞貢丸、唯豐肉鬆、小農有機日記商行、高雄市大樹蜂產品運銷合作社等。

值得觀察的是，今年進博會對進口冷鏈食品全面管制，從通關、運輸到上架，強制必須透過大會指定的運輸商才能進場。檢疫檢驗加倍繁瑣，在現場觀察到，許多進口商乾脆化整為零，透過員工進出場，順便夾帶貨品通關。

不過，今年進博會比預期管制更嚴，規定只要進場，不管來自境外還是境內，都必須檢具5天內核酸檢測證明，以及有14天內足跡紀錄的合格健康碼，否則禁止進場。參展台商因此推測，秋冬疫情升溫，大陸政策管控會更加收緊。

從事兩岸貿易的台商表示，從今年進博會規模來看，大陸「雙循環」下的經貿櫥窗已經大致成形，就是北京會聚焦服務貿易，上海進博會將側重貨物進口貿易，和廣州以出口為主的廣交會，形成外貿開放的新格局。而在上海進博會後，可以看出大陸將全力發展跨境電商，再結合數位貿易，來應對疫情突破貿易封鎖。