聽新聞
test
0:00 / 0:00

浙台會簽約38項台資 成長逾5%

聯合報 / 特派記者戴瑞芬／杭州報導
2020浙江·台灣合作周3日在杭州開幕，新簽約台資項目38個，總投資額48.3億美元，創歷屆合作周新高。記者戴瑞芬／攝影
2020浙江·台灣合作周3日在杭州開幕，新簽約台資項目38個，總投資額48.3億美元，創歷屆合作周新高。記者戴瑞芬／攝影

2020浙江·台灣合作周3日在杭州開幕，大陸海協會會長張志軍致詞強調，中共中央關於十四五規劃建議，提出重大戰略舉措，將為台商在大陸發展、兩岸經濟合作，創造更廣闊空間。

張志軍並表示，當前兩岸交流合作面臨嚴峻挑展，但大陸對台交流沒有停止、力度沒有減弱， 在堅持一中原則、九二共識下，堅決反對台獨分裂行徑， 加強兩岸交流合作，為台胞台企提供同等待遇 ，共同努力推動兩岸走深走實。

浙江·台灣合作周自2013年以來已舉辦八屆，是浙江省政府、大陸國台辦共同主辦，兩岸企業家峰會支持，浙江與台灣重要的經貿交流綜合性平台和品牌活動。本屆合作周，浙江省發布新簽約台資項目38個，儘管疫情衝擊，也較去年成長逾5%，總投資額48.3億美元，創歷屆合作周新高。

今年因應疫情持續，兩岸的工商界代表近千人透過兩地視訊連線，串連線上線下參加。參會的兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，和台灣方面理事長蕭萬長視訊致辭。

浙江省長鄭柵潔在開幕式致詞表示，今年合作周以「共享機遇·融合發展」為主題，聚焦浙江省新經濟新產業優勢，探索推進浙江與台灣數位經濟、智造、文旅、金融等產業對接合作的新方式、新領域、新通路。

鄭柵潔並指，習近平主政浙江期間，率先提出東引台資，今年浙江更大力度深化浙台合作，在長三角一體化、浙江自貿區發展的戰略基礎上，將注入新動力。截至今年前三季，浙將引進台資增長24.7%，浙台經貿合作人員往來密切。

大陸全國台企聯會長李政宏指出，疫情讓台商面臨經營挑戰，大陸在全球率先復工，台商在大陸市場掌握最大的新機遇。

開幕式後舉行「新經濟」主論壇上，兩岸企業家峰會金融產業合作推進小組大陸方面召集人、中國銀行前行長李禮輝，以及浙江省海促會台商台企專委會主任委員、敏實控股董事局主席秦榮華，兩岸企業家峰會現代服務業暨文創產業合作推進小組台灣方面副召集人鄭家鐘進行主題演講。

台商 疫情

延伸閱讀

中國銀行前行長建議：成立兩岸金融機構互聯互通平台

富邦華一銀進駐寧波 蔡明忠：是緣份與機遇

富邦華一寧波分行開業 為大陸第27家網點

美選變數大 大陸及新興市場熱錢湧入近5,200億

相關新聞

陸十四五規劃 支持台企參與一帶一路

新華社昨公布「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」全文。因應外部風險衝擊，建議...

台企聯會長：台商正走出舒適圈

大陸全國台企聯會長李政宏2日在三亞受訪時表示，2020年機會與挑戰並存，許多在大陸的台商走出原有安逸的舒適圈，正在尋求第...

浙台會簽約38項台資 成長逾5%

2020浙江·台灣合作周3日在杭州開幕，大陸海協會會長張志軍致詞強調，中共中央關於十四五規劃建議，提出重大戰略舉措，將為...

進博會 近百家台企台商參展

大陸向國際宣示開放市場、擴大進口的主場經貿外交—中國國際進口博覽會，11月4日將舉行開幕式。今年疫情重創，美國、澳大利亞...

跨境人民幣服務平台 上線啟動

跨境人民幣貿易融資轉讓服務平台上線發布會3日在上海舉行。首批參與機構64家，中國大陸境內機構24家、境外機構40家。

前9月增43家 台企盼搭海南自貿港建設快車

「海南建設自貿港，對台商來說是好機遇。台灣企業在智慧農業、生物科技、康養、跨境貿易、金融等領域有先行優勢，台商可以把握自...

聯想上季獲利 創新高

聯想集團公布第3季財報顯示，由於個人電腦及移動業務等快速成長，帶動營收及獲利均創造新高，第3季營收145.1億美元（約新...

中行前行長建議 兩岸構建金融互通平台

中國銀行前行長李禮輝昨（3）日建議，探索構建兩岸金融機構共同參與的分散式帳本系統，形成兩岸金融機構互聯互通的技術平台，實...

浙台合作投資 衝1,400億

2020浙江·台灣合作周3日在杭州開幕，本屆合作周，浙江省發布新簽約台資項目38個，儘管疫情衝擊，也較去年成長逾5%，總...

進博會登場 台企數量大減

今年疫情重創第三屆中國國際進口博覽會（進博會）參展商，美國、澳洲等多國代表不參加也不設國家館，相較國際熱情降溫，台商台企...

台商參與「新基建」 勤業眾信：留意六大稅事

熟悉台商稅務問題的勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深執行副總經理陳文孝表示，台商參與「新基建」投資，要先注意是否設立大陸...

陸十四五規劃 聚焦「堅持創新」

中共中央昨（3）日公布「關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議」。因應外部風險衝擊，建議稿...

熱門新聞

魷魚冰6天後才吃…10歲男童嚴重肚痛腹瀉 醫生：恐終身洗腎

華為副總裁深圳猝死 公司已證實

網友：螞蟻金服變「馬已京服」 馬雲面對強勢官方只能服了

急剎車！上交所：螞蟻集團暫緩上市

華為55歲副總裁猝死深圳 網友懷疑海伍德事件重演

螞蟻暫緩上市！陸監管新政 掐馬雲3要害

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。