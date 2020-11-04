浙台會簽約38項台資 成長逾5%

2020浙江·台灣合作周3日在杭州開幕，大陸海協會會長張志軍致詞強調，中共中央關於十四五規劃建議，提出重大戰略舉措，將為台商在大陸發展、兩岸經濟合作，創造更廣闊空間。

張志軍並表示，當前兩岸交流合作面臨嚴峻挑展，但大陸對台交流沒有停止、力度沒有減弱， 在堅持一中原則、九二共識下，堅決反對台獨分裂行徑， 加強兩岸交流合作，為台胞台企提供同等待遇 ，共同努力推動兩岸走深走實。

浙江·台灣合作周自2013年以來已舉辦八屆，是浙江省政府、大陸國台辦共同主辦，兩岸企業家峰會支持，浙江與台灣重要的經貿交流綜合性平台和品牌活動。本屆合作周，浙江省發布新簽約台資項目38個，儘管疫情衝擊，也較去年成長逾5%，總投資額48.3億美元，創歷屆合作周新高。

今年因應疫情持續，兩岸的工商界代表近千人透過兩地視訊連線，串連線上線下參加。參會的兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，和台灣方面理事長蕭萬長視訊致辭。

浙江省長鄭柵潔在開幕式致詞表示，今年合作周以「共享機遇·融合發展」為主題，聚焦浙江省新經濟新產業優勢，探索推進浙江與台灣數位經濟、智造、文旅、金融等產業對接合作的新方式、新領域、新通路。

鄭柵潔並指，習近平主政浙江期間，率先提出東引台資，今年浙江更大力度深化浙台合作，在長三角一體化、浙江自貿區發展的戰略基礎上，將注入新動力。截至今年前三季，浙將引進台資增長24.7%，浙台經貿合作人員往來密切。

大陸全國台企聯會長李政宏指出，疫情讓台商面臨經營挑戰，大陸在全球率先復工，台商在大陸市場掌握最大的新機遇。

開幕式後舉行「新經濟」主論壇上，兩岸企業家峰會金融產業合作推進小組大陸方面召集人、中國銀行前行長李禮輝，以及浙江省海促會台商台企專委會主任委員、敏實控股董事局主席秦榮華，兩岸企業家峰會現代服務業暨文創產業合作推進小組台灣方面副召集人鄭家鐘進行主題演講。