馬雲被約談 螞蟻帝國能否回歸正途

大陸央行、銀保監會等四部門日前對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談，看起來是對馬雲於先前「痛批」大陸的銀行體系和金融監管的回應與處理，多維新聞分析，實際上卻是倒果為因，因為無論對於馬雲還是螞蟻集團，是最沒有資格批評大陸金融監管體系的網路金融「巨獸」之一。

分析指出，大陸政府早在批准螞蟻集團上市之前，就已醞釀如何進一步規範、監管網路金融和小微信貸的營運，這顯然觸動了馬雲的乳酪，限制了「螞蟻金融帝國」的擴張。

就在11月2日，馬雲被約談的同日，銀保監會與央行發布「網路小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）」公開徵求意見，該意見要求，小額貸款公司經營網路小額貸款業務，應當主要在註冊地所屬省級行政區域內展開；未經國務院銀行業監督管理機構批准，小額貸款公司不得跨省展開網路小貸業務。

經營網路小貸業務的小額貸款公司，註冊資本不低於人民幣10億元，且需要一次性實繳貨幣資本；跨省經營網路小貸業務的小額貸款公司的註冊資本不低於人民幣50億元，同樣需要一次性實繳貨幣資本。

對自然人的單戶網路小貸餘額原則上不得超過人民幣30萬元，不得超過最近3年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額；對法人或其他組織及其關聯方的單戶網路小貸餘額原則上不得超過人民幣100萬元。

該意見還提出，在單筆聯合貸款中，經營網路小貸業務的小額貸款公司的出資比例不得低於30%，等於無形中為螞蟻科技的發展戴上「枷鎖」。

並非是馬雲的話激怒了大陸的監管層，而是大陸在大力推進科技金融創新、容忍創新中不可避免的突破規則的同時，也在極力規範金融體系的營運，防止可能風險爆發，將網路金融引入為實體經濟服務的軌道，防止新的金融壟斷和變相高利貸和投機的形成。

2013年，隨著大陸政府逐步退出2008年國際金融危機以來採取的「經濟刺激計畫」，消減金融槓桿、去除過剩產能、進行經濟結構轉型等一系列政策的實施，導致國有銀行體系大幅收縮貨幣增量、緊縮信貸，民間經濟一時間陷入所謂的「錢荒」。

也正在這個時期，餘額寶、招財寶、小微信貸等支付寶旗下的金融業務才可以得到飛速發展，2013年6月，餘額寶一上線，年化收益率就高達6%以上，遠高於當時的銀行0.35%的一年期存款利率，到2014年1月，餘額寶上線半年，基金規模就超過了人民幣4,000億元，幾乎相當於當時大陸全部居民存款的1%。

當時包括螞蟻金服在內的許多網路金融公司，儼然成為獨立於大陸政府監管體系和貨幣政策之外的另一個金融體系，尤其是在當時缺乏相關法律和金融規範的情況下，一旦出現問題，無論是投資失敗，還是大規模的擔保交易違約，或是將原本用於交易擔保的資金轉而進行金融投機，變相進行集資、放高利貸，形成新的「老鼠會」「龐氏騙局」，都將對經濟的穩定構成衝擊。

當時其他眾多網路金融公司和網路借貸平台（P2P），沒有螞蟻金服那樣實力雄厚，眾多以P2P資金池為基礎的互聯網理財產品紛紛「暴雷」，2015年7月，大陸政府先後公布「關於促進互聯網金融健康發展的指導意見」和「非銀行支付機構網路支付業務管理辦法（徵求意見稿）」，支付寶等第三方支付平台被要求納入政府對銀行業的資金監管體系，並開始嚴厲打擊違規網貸和資金池，之後90%以上的網路金融公司和P2P平台企業紛紛倒閉或被叫停。

於是螞蟻金服不僅主動邀國有企業合作入股，甚至引入社保基金作為主要投資方之一，螞蟻金服要將自己變成一家真正的公眾企業，融入大陸經濟的血脈。

以此同時，去金融化也成為了螞蟻金服的戰略方向，2017年螞蟻金服宣布將自身定位於科技金融（Techfin）企業，更多地傾向技術研發和運用，幫助金融機構做好金融業務，2020年7月，螞蟻金服正式更名為螞蟻集團，並開始申請在大陸和香港上市。

然而，螞蟻們今天還可以大陸銀行業的保守和對小微金融的忽視，更多的只是螞蟻們還沒有嘗到權力的味道而已。