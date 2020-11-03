中國銀行前行長建議：成立兩岸金融機構互聯互通平台

中國銀行前行長李禮輝今（3）日建議，探索構建兩岸金融機構共同參與的分散式帳本系統，形成兩岸金融機構互聯互通的技術平臺，實現資訊共用、產品共用、服務共用，為兩岸企業包括大陸台商提供更高效的金融服務。

中新網報導，李禮輝是在浙江•台灣合作周主論壇「兩岸新經濟論壇」上，做上述表示。

李禮輝還表示，兩岸數位金融領域的標準化參差不齊，數位金融的技術標準和安全規範各有長處和短處。他認為，可由創新型金融機構和智庫平臺主導，分析兩岸差異，研究互認互通的可行性方案。

報導稱，本屆浙江•台灣合作周新簽約台資項目38個，總投資額48.3億美元，聚焦浙江新經濟新產業優勢，推動台商台企參與大陸和浙江重大發展戰略，推進兩岸新技術新產業對接合作。

曾任大陸國台辦副主任的浙江省長鄭柵潔表示，截至目前，浙江省累計引進台資企業近1萬家，實際利用台資近300億美元，今年前三季實際利用台資增長24.7%。今年前三季，浙江對台灣出口183.6億美元，從台灣進口352.5億元人民幣。

在開幕式上，海協會長張志軍表示，當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，兩岸交流合作也面臨一些困難和挑戰，但是大陸有關方面關心和支持台胞台企的行動沒有停止、力度沒有減弱。

張志軍稱，大陸將堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和遏制任何台獨分裂行徑，率先與台胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞、台灣企業提供同等待遇。他強調，希望廣大台胞台企把握大勢、堅定信心，順應大陸經濟高品質發展的潮流，融入大陸新發展格局，不斷拓展新領域、新空間。