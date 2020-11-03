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美選變數大 大陸及新興市場熱錢湧入近5,200億

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
國際金融協會（IIF）數據顯示，10月共179億美元（約新台幣5,173億元）資金流入新興市場。本報資料照片
國際金融協會（IIF）數據顯示，10月共179億美元（約新台幣5,173億元）資金流入新興市場。本報資料照片

國際金融協會（IIF）數據3日顯示，10月共179億美元（約新台幣5,173億元）資金流入新興市場，遠高於前一月的75億元，主要是投資者看好新興市場經濟復甦前景。流入債市資金主要是流向大陸及新興亞洲國家。

數據顯示，流入新興股市的資金有63億美元，流入債市的則有117億美元，這是繼3月創紀錄資金流出之後的第七個月資金淨流入。流入債市資金主要是流向大陸及新興亞洲國家。流入新興股市的資金中，47億美元流向大陸股市。

信報財經報導，分析稱，10月投資者向新興市場投入大量資金，一系列海外債券發行需求旺盛，隨著美國大選臨近，投資者開始變得更加謹慎。11月3日美國大選的不確定性也是導致資金流向新興市場的原因之一，因此股票和債券資金流動的分化可能會繼續下去。

新興市場 債市 美國大選

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