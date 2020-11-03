全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨

深圳特區建立40周年之際，全球最大五金工具企業「史丹利百得」於10月26日突然宣布關閉深圳工廠，近千名員工失業，有被遣散的員工獲賠高達人民幣64萬元（約新台幣278萬元），而且更成為其他企業搶聘對象。

界面新聞報導，來自湖南的唐宏是深圳史丹利百得的員工，他上月30日晚在朋友圈發文，向工作了17年的公司道別；而外傳史丹利百得這次遣散逾千人，但唐宏秀出公司企業微信曾顯示員工數是830多人。

唐宏透露，有一名工作20多年的經理得到賠償人民幣64萬元。另一名在公司工作6年的員工王子強表示，公司遣散條件優厚：「26號上午幾乎全部簽完了，整個過程很順利，賠得那麼高，沒有誰不願意簽。」王子強自己取得了大約人民幣5萬的補償金，累積的年假則折現。

唐宏表示，史丹利百得將搬廠往蘇州和越南，「電動工具生產線搬到越南，越南那邊的分廠去年已建好，由於疫情耽擱了，吸塵器生產線搬到蘇州，不過大部份人還是不願意隨廠去蘇州。」

證券時報報導，史丹利百得在深圳寶安區捷和工業城的租期明年就到期，由於租金加幅大，難以承受，而蘇州的地是自己的，至於被遣散的工人，第一財經報導，絕大部份工人已直接找到工作，很多人當天就在其他廠入職。

有附近電子廠職員表示，他們聘請200名由史丹利百得出來的員工，王子強指出，部份中高層管理人員更是被「瘋搶」，「好多當場就跟別人坐車走了」，宣布關閉廠房當日（26日），就有8家企業進入工業城等候簽約，隨同的還有當地的政府部門，以及律師。