聯想公布新一季業績 獲利年增53.4%

聯想集團3日中午公布截至今年9月底第2季財政年度業績，由於各板塊業務全部實現增長，營業額及利潤均創造新高，淨利潤達到3.1億美元（新台幣89.5億元），年增53.4%。

單季營收145.19億美元（新台幣4,193億元），年增7.4%。

聯想集團董事長楊元慶表示，聯想集團以服務為導向的智慧化轉型戰略實現了階段性成功，相信新常態將推動智慧設備及雲基礎設施需求的長期持續增長，聯想將充分發揮多年來所打造的卓越營運和「全球資源、本地交付」等核心競爭力，繼續深入推動服務導向的智慧化轉型，把握其中的發展契機。

楊元慶指出，全球新冠病毒疫情的影響仍在持續，但新常態下的市場需求也愈發凸顯：個人電腦與智慧設備業務持續增長，刷新了營業額和利潤的歷史記錄，PC市占世界第一；移動業務復甦勢頭強勁；數據中心業務營業額再次取得雙位數提升，同時盈利水準也持續改善；智慧化轉型取得階段性勝利。

根據財報，個人電腦和智慧設備業務集團（PCSD）方面，個人電腦與智慧設備業務部分營業額年增7.6%，達到人民幣793億。

移動業務集團（MBG），儘管仍受到匯率波動的影響，但移動業務持續復蘇勢頭明顯，營業額與上季相比年增39%，同時實現自疫情以來首次與去年同期相比增長。除繼續鞏固傳統優勢市場拉美、北美的地位之外，開始加大了在歐洲及亞太市場的開拓力度，增長顯著，未來移動業務將持續利用強大的產品組合和5G創新驅動未來的盈利增長。

資料中心業務集團（DCG）方面，資料中心業務營業額年增11%，其中「雲服務IT基礎設施」業務營業額年增超過34%。其中，軟體定義基礎設施業務同比增長22%，存儲業務年增15%，軟體相關年增47%，服務業務年增11%。

LCIG聯想創投方面，聯想創投新增投資項目13個，累計投資公司135個，投資收益季度貢獻收益超1億美元，約合6.92億元。

智慧化轉型業務方面，智慧物聯網業務年增36%，智慧基礎設施業務年增21%，行業智慧相關業務增長72%，軟體與服務業務營業額年增39%，達到人民幣85億。

聯想集團方面表示，除了創紀錄的季度業績外，在近期，三大國際信用評級機構穆迪、標準普爾和惠譽對聯想授予投資級評級，以及集團成功發行全球票據，充分印證聯想可持續的增長前景以及穩健的財務基礎。

聯想預計，2020年個人電腦市場的總量將比前一年增長2,500萬，逼近3億台大關，並且設備和雲基礎設施的增長趨勢還將長期持續。