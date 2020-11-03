馬雲被約談後 陸媒追「IPO如期進行嗎？」

螞蟻科技集團上市前夕，集團實質控制人馬雲等高層遭大陸四部門約談，引起市場高度關注，尤其上市進程會否受到影響。

據大陸財新網報導，螞蟻集團上市前夕的種種變數，讓螞蟻集團的投資者寢食難安。螞蟻集團的新股遭到大陸和香港投資者的瘋搶，從國有機構投資者到普通散戶，涉及面極其廣泛。

報導指，市場最為關心的問題莫過於IPO進程是否會因此受到影響？多位業內專業人士都認為，（約談事件）對估值有嚴重影響，但對上市進程難以判斷。

報導引述一位接近監管層的人士表示，「監管談話對發行條件應該是沒有影響的，螞蟻集團的發行已經到這個地步了，涉及面又這麽廣，難道退錢重發嗎？」

一位參與螞蟻戰投的機構投資者表示，目前看來，螞蟻定價確實太貴了，政策風險上市前就直接暴露，加上至少12個月的鎖定期，「這筆投資風險已經顯現」。

此外，一位業內專家表示，大陸A股市場其實有發行後撤回的經驗，技術上並不難操作，可撤回發行，重新定價，這樣才是對投資人負責的操作。