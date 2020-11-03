馬雲遭約談 螞蟻集團回應：穩妥創新、擁抱監管

螞蟻科技集團上市前夕，集團實質控制人馬雲等高層遭大陸四部門約談，螞蟻集團回應，會「穩妥創新、擁抱監管」。由於馬雲日前才重批大陸監管，引發財經圈高度關注。

昨晚，螞蟻科技集團回應，該集團實際控制人與相關管理層接受了各主要監管部門的監管約談。螞蟻集團會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的16字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

昨天，大陸證監會發布消息：中國人民銀行（央行）、銀保監會、證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談，但並未公布約談的詳細內容。

此前，馬雲才向監管開炮。10月24日，他在外灘金融峰會上直言，認為全球監管過於強調風險控制，但「創新一定要付出代價」，並稱「好的創新不怕監管，但是怕昨天的監管」；並批評「現在中國的銀行還是當鋪思想，害了很多企業家」，「創新程度遠遠走在監管前面，這是不正常的」。

之後，大陸國務院金融穩定發展委員會10月31日召開專題會議，強調既要鼓勵創新，也要加強監管，「依法將金融活動全面納入監管」。堅持市場化、法治化、國際化原則，「尊重國際共識和規則」，正確處理好政府與市場的關係，並表示監管部門對「同類業務、同類主體」一視同仁。