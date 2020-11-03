爭取台商春節返台包機 上海台協會長：樂觀但變數大

大陸十萬台商集聚的長三角，台胞春節返鄉歸心似箭，上海市台協會長張簡珍今（3）日表示，正攜手大陸全國台企聯，向兩岸爭取開辦春節包機，協助百萬台商返台與家人團聚過年。

秋冬疫情緊繃，大陸春節後復工，在入出境疫情防控隔離政策下，台商歷經端午、中秋，有家歸不得，春節將臨，上海台協積極爭取台商春節包機，在杭州參會出席浙江台灣合作周的上海台協會長張簡珍透露，規劃年底將確認包機，爭取讓台商明年1月底前成行，來得及返台吃年夜飯。

只是秋冬疫情變數大，張簡珍評估，爭取台商春節返台包機「樂觀但變數大」，她坦言，一旦疫情防控加劇，包機成行機率並不高。不過，張簡珍認為，台灣是台商生長的家，大陸是台商事業的家，疫情當頭，台商無論身在何處過年過節，依舊心繫家園。