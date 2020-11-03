廣州啟動「民營經濟20條」3.0
2020年廣州市民營企業大會暨「民營企業服務周」2日舉行啟動儀式，並發布「關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的若干措施」（「民營經濟20條」3.0版）。
中新社報導，目前廣州市95%以上的市場主體，80%以上的新增就業、70%以上的創新成果、50%以上的進出口、40%以上的生產總值、固定資產投資和稅收由民營企業貢獻。
2019年廣州全市民營經濟增加值已近兆元（人民幣，下同），2020年上半廣州年全市民營經濟增加值4488億元，占全市GDP的40.9%。2020年1至9月，廣州全市市場主體達256萬戶，同比增長13.6%；其中，實有登記私營企業147萬戶，同比增長20.1%，個體工商戶109萬戶，同比增長5.9%。民營上市企業超過140家。
該「民營經濟20條」3.0版包括20項工作任務、81個政策點，針對民營企業需求提出可行性舉措，著力提升民營企業獲得感。
其中，針對用地難問題，推廣產業用地「帶方案」出讓和中小民營企業聯合競買；針對融資問題，提出降低政策性融資擔保費率、拓寬小貸公司融資渠道、支持民營企業上市融資等措施；針對執法監管問題，強調加強包容審慎監管，通過「包容期」管理、柔性監管方式和免罰清單等，對守法記錄良好的企業，事後及時整改可以減責，並持續開展民營企業法治體檢，推行重點商會、園區和市場法律顧問全覆蓋。
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