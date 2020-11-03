萬家區塊鏈企業 廣州急育才
廣州大學廣州發展研究院、廣東省區域發展藍皮書研究會2日發布的「2020年中國廣州經濟形勢分析與預測」藍皮書統計顯示，截至去年12月20日，中國大陸區塊鏈企業數量為29580家，其中廣州市13097家，占44.28%。廣東已形成以廣州、深圳為代表的中國大陸最大的區塊鏈產業聚集地。
中新社報導，該藍皮書指出，廣州市政府不僅推出大陸全國扶持力度最大、覆蓋面最廣的政策以支持區塊鏈產業發展，還注重廣州市內技術人才的培養與應用的落地，多重因素疊加驅動人才、資本流入廣州市，產業集聚化程度不斷提高。
廣州區塊鏈企業涵蓋了區塊鏈底層基礎設施、基礎服務、挖礦、區塊鏈應用以及產業周邊等整條產業鏈環節，區塊鏈技術在實體經濟中的垂直化應用已有多元實際應用場景。
藍皮書同時分析指出，雖然廣州已經有超萬家區塊鏈企業，但真正具備核心公鏈研發能力的企業不多。在區塊鏈人才方面，目前尚未形成行之有效的人才培養體系，人才總量和結構遠遠不能滿足市場需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言