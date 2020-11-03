萬家區塊鏈企業 廣州急育才

廣州大學廣州發展研究院、廣東省區域發展藍皮書研究會2日發布的「2020年中國廣州經濟形勢分析與預測」藍皮書統計顯示，截至去年12月20日，中國大陸區塊鏈企業數量為29580家，其中廣州市13097家，占44.28%。廣東已形成以廣州、深圳為代表的中國大陸最大的區塊鏈產業聚集地。

中新社報導，該藍皮書指出，廣州市政府不僅推出大陸全國扶持力度最大、覆蓋面最廣的政策以支持區塊鏈產業發展，還注重廣州市內技術人才的培養與應用的落地，多重因素疊加驅動人才、資本流入廣州市，產業集聚化程度不斷提高。

廣州區塊鏈企業涵蓋了區塊鏈底層基礎設施、基礎服務、挖礦、區塊鏈應用以及產業周邊等整條產業鏈環節，區塊鏈技術在實體經濟中的垂直化應用已有多元實際應用場景。

藍皮書同時分析指出，雖然廣州已經有超萬家區塊鏈企業，但真正具備核心公鏈研發能力的企業不多。在區塊鏈人才方面，目前尚未形成行之有效的人才培養體系，人才總量和結構遠遠不能滿足市場需求。