美國大選在即，中國大陸金融機構發出市場風險警示。中國銀行和交通銀行官網昨天同步公告，美國11月3日舉行大選，國際金融市場可能出現的波動風險，預計北京時間3日至4日貴金屬、外匯市場風險可能加劇。如果市場波動加劇，可能會限制貴金屬和外匯產品的交易。

中國銀行官網2日發布公告稱，預計北京時間3日至4日貴金屬、外匯市場波動性將急劇升高、流動性將顯著降低，市場風險可能加劇。中國銀行會繼續為客戶提供代理與報價服務，但考慮到整個國際市場可能出現的上述變化，按照國際慣例將做出臨時調整。

公告並稱，若出現流動性枯竭的極端情況，中國銀行可能在短時間內暫停帳戶貴金屬、雙向帳戶貴金屬、積利金、外匯寶、雙向外匯寶、個人期權部分合約的報價；如果流動性顯著降低，中國銀行可能適當下調這些金融理財產品單筆成交金額上限。