台青農種醜小瓜 陳慧玲扎根雲南

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
台灣農業創業青年陳慧玲與父親研發出新品種哈密瓜—雲南「醜小瓜」。圖為陳慧玲在種植基地摘下醜小瓜。 （中新社）
台灣農業創業青年陳慧玲與父親研發出新品種哈密瓜—雲南「醜小瓜」。圖為陳慧玲在種植基地摘下醜小瓜。 （中新社）

陳慧玲是從台灣到雲南的農業創業青年，瘦瘦高高、長頭髮、大眼睛，她與父親先後在滇東北的會澤、嵩明、富源等地建立起一個又一個夏草莓、冬草莓的農業種植基地。今年7月，傾注父女心血研發出的新品種哈密瓜—雲南「醜小瓜」終於落地富源縣。本月上旬，「醜小瓜」的第一個盛果期即將到來。

中新社報導，「父親陳鎮潮是台灣赴大陸的第一批農業技術人才，到大陸已經有20多年。七八年前，家父來到雲南，便特別中意這裡的氣候。但也惋惜這裡資源豐富，卻缺少更先進的農業技術。於是，他決定留下來，在雲南大顯身手。」陳慧玲說，2017年6月初，她大學畢業典禮剛結束，就預訂機票飛到雲南。原本學習管理專業的她，義無反顧地與父親一起在這片高原紅土地上當起了農民

曲靖市富源縣後所鎮小沖村的種植基地，330多個大棚整齊排列在280多畝土地上，種滿了雲南「醜小瓜」。 醜小瓜的外觀不同於常見的哈密瓜，米黃色的外皮上偶爾會有蚜蟲啃食後留下的黃點，但這正是綠色生態的證明。

因素顔外表，陳氏父女將其命名「醜小瓜」。醜小瓜其貌不揚，但果肉橙黃多汁，口感清甜爽脆。「應該會受市場青睞！」

陳慧玲表示，醜小瓜是父親在浙江、新疆一帶培育試種很多年都沒能達到預期的品種。在引進雲南後，藉助這裡得天獨厚的生態環境以及氣候條件，結合台灣的先進農業技術，醜小瓜試種成功。3個月的生長周期每年可種植3-4季，即能保證瓜的品質，又能保證反季節供食。

小沖村委會村總支書記周雲粉講起醜小瓜，滿臉笑容：「2018年，我們村集體收入單一，村民收入低。如今，通過招商引資，村子不僅擺脫困境，還變成先進。這個轉變，得益於我們種上醜小瓜」。

陳慧玲在與當地村民共同培育種植醜小瓜的過程中，越來越愛上這份事業。她決心和父親一起幫助村民學習先進農技，讓更多消費者吃到醜小瓜，把它打造成具有地理標誌性的優質農產品。

農民 新疆

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