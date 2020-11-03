陸首鋼科幻之城 宣示10年打造

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
「2020中國科幻大會」科幻之夜活動1日在北京首鋼園三高爐舉行，酷炫的燈光秀等內容為市民的周末生活增添樂趣。圖為小朋友與機器人模仿秀的表演者互動。（中新社）
「2020中國科幻大會」科幻之夜活動1日在北京首鋼園三高爐舉行，酷炫的燈光秀等內容為市民的周末生活增添樂趣。圖為小朋友與機器人模仿秀的表演者互動。（中新社）

首鋼集團總經理趙民革1日在「2020中國科幻大會」開幕式上表示，北京首鋼園將通過加快科幻產業創作人才集聚，高新科技製作場景及體驗場景營造，科幻活動交流與版權交易平台建設等工作，打造科幻國際交流中心、科幻技術賦能中心、科幻消費體驗中心和科幻公共服務平台。

中新社報導，中國科協常務副主席懷進鵬表示，科幻源於夢想，對於激發想像力、培養創造力具有獨特作用。科幻繫於國運，對於提升民族文化軟實力、傳播國家科技文明和核心價值觀具有重要意義。

北京市石景山區區長李新表示，石景山區重工業遺存的特色風貌空間，既為科幻作品的創作者提供了靈感，也能為影視、遊戲製作等提供資源。

趙民革認為，首鋼園開發的電競、數字創意活動和科技體驗項目，營造了科幻體驗式消費氛圍，加速了生態聚集效應。特別是首鋼園作為北京冬奧組委所在地和冬奧賽事的重要舉辦地，冬奧元素、資源、項目密集，已成為重要的國際活動和交往平台。冬奧品牌有利於吸引和承接國際科幻影視、遊戲、電競、動漫、會展等活動，為科幻產業集聚區建設奠定了良好基礎。

「力爭用10年左右的時間，把首鋼園建成一座科幻之城，成為科幻產業發展的重要承接地和科幻產業創新展示重要窗口，成為具有全球影響力的科幻產業特色園區。」趙民革表示。

趙民革提到，目前，園區正在以工業遺址公園為載體，建設占地71.7公頃的科幻啟動區。將積極引進科幻大師工作坊，搭建國際科幻活動與展教中心。重點引進科幻龍頭企業、大師工作室、公共服務平台和體驗消費項目。

北京

延伸閱讀

高雄駁二「寄生: X檔案」展 科幻空間反思詭譎的2020

高雄國慶連假很精采 健走、聽滅火器、玩電競　

DigiWave「無條件進位」 科技+科幻高雄駁二將連嗨4天

台灣設計展在新竹開幕式 蔡英文搶先體驗科幻展區

相關新聞

「螞蟻」上市前 馬雲遭監管約談

螞蟻集團Ａ＋Ｈ股將於五日掛牌上市，大陸證監會官網昨晚顯示，人民銀行、銀保監會、證監會、大陸國家外匯管理局對螞蟻集團實際控...

數字人民幣試行 規模逾20億

中國人民銀行行長易綱2日在香港金融科技周上表示，數字人民幣已完成基建，並已於四個城市試行，超過400萬宗交易，涉及人民幣...

公共領域新能源車 明年起至少8成

大陸國務院辦公廳日前印發「新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）」，將大力發展新能源汽車，2021年起，大陸國家...

大陸物流旺 10月景氣指數56.3%

中國物流與採購聯合會2日發布數據顯示，10月份中國大陸物流業景氣指數為56.3%，較上月回升0.2個百分點。同期，新訂單...

陸首鋼科幻之城 宣示10年打造

首鋼集團總經理趙民革1日在「2020中國科幻大會」開幕式上表示，北京首鋼園將通過加快科幻產業創作人才集聚，高新科技製作場...

台青農種醜小瓜 陳慧玲扎根雲南

陳慧玲是從台灣到雲南的農業創業青年，瘦瘦高高、長頭髮、大眼睛，她與父親先後在滇東北的會澤、嵩明、富源等地建立起一個又一個...

萬家區塊鏈企業 廣州急育才

廣州大學廣州發展研究院、廣東省區域發展藍皮書研究會2日發布的「2020年中國廣州經濟形勢分析與預測」藍皮書統計顯示，截至...

廣州啟動「民營經濟20條」3.0

2020年廣州市民營企業大會暨「民營企業服務周」2日舉行啟動儀式，並發布「關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的若干...

陸示警外匯市場風險

美國大選在即，中國大陸金融機構發出市場風險警示。中國銀行和交通銀行官網昨天同步公告，美國11月3日舉行大選，國際金融市場...

數位人民幣交易 逾400萬筆

中國人民銀行行長易綱昨（2）日在香港金融科技周會議上稱，數位人民幣已完成基建，並在四個城市試行，逾400萬筆交易，規模人...

陸拉抬新能源車占比 五年後力拚達到20%

大陸國務院昨（2）日發布「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）」提出到2025年，新能源汽車新車銷量占汽車新車...

兩岸文創產業聯盟成立

兩岸企業家峰會「文創產業合作聯盟」2日在浙江杭州揭牌成立。兩岸企業家峰會為兩岸民間經貿交流的最高平台，在此平台下成立兩岸...

熱門新聞

兩岸情勢升溫 港媒分析台海風暴中的「習近平元素」

陸大型無人機「翼龍10」亮相 可掛載殲20導彈

麗江古城銀器店套路被戳穿 店員反罵遊客：垃圾 沒錢別來逛

大陸四部門約談馬雲、螞蟻集團負責人

細心照顧血癌夫6年換來出軌離婚 妻患子宮瘤超慘：他這麼狠

陸專家：北京無意在台海惹戰事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。