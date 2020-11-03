陸首鋼科幻之城 宣示10年打造

首鋼集團總經理趙民革1日在「2020中國科幻大會」開幕式上表示，北京首鋼園將通過加快科幻產業創作人才集聚，高新科技製作場景及體驗場景營造，科幻活動交流與版權交易平台建設等工作，打造科幻國際交流中心、科幻技術賦能中心、科幻消費體驗中心和科幻公共服務平台。

中新社報導，中國科協常務副主席懷進鵬表示，科幻源於夢想，對於激發想像力、培養創造力具有獨特作用。科幻繫於國運，對於提升民族文化軟實力、傳播國家科技文明和核心價值觀具有重要意義。

北京市石景山區區長李新表示，石景山區重工業遺存的特色風貌空間，既為科幻作品的創作者提供了靈感，也能為影視、遊戲製作等提供資源。

趙民革認為，首鋼園開發的電競、數字創意活動和科技體驗項目，營造了科幻體驗式消費氛圍，加速了生態聚集效應。特別是首鋼園作為北京冬奧組委所在地和冬奧賽事的重要舉辦地，冬奧元素、資源、項目密集，已成為重要的國際活動和交往平台。冬奧品牌有利於吸引和承接國際科幻影視、遊戲、電競、動漫、會展等活動，為科幻產業集聚區建設奠定了良好基礎。

「力爭用10年左右的時間，把首鋼園建成一座科幻之城，成為科幻產業發展的重要承接地和科幻產業創新展示重要窗口，成為具有全球影響力的科幻產業特色園區。」趙民革表示。

趙民革提到，目前，園區正在以工業遺址公園為載體，建設占地71.7公頃的科幻啟動區。將積極引進科幻大師工作坊，搭建國際科幻活動與展教中心。重點引進科幻龍頭企業、大師工作室、公共服務平台和體驗消費項目。