大陸物流旺 10月景氣指數56.3%
中國物流與採購聯合會2日發布數據顯示，10月份中國大陸物流業景氣指數為56.3%，較上月回升0.2個百分點。同期，新訂單指數回升，物流需求仍較旺盛。
中新社報導，中國物流信息中心主任何輝認為，10月份，中國大陸物流業景氣指數繼續保持高位回升態勢且增速平穩。從分項指數看，12個分項指數均位於擴張區間。從區域看，東部地區加快回升，中部和西部地區增勢高位趨緩。從行業看，各行業均保持活躍的運行態勢，快遞快運業強勁增長。
「從企業規模看，大中小微型物流企業均位於較高景氣區間，其中小微型物流企業業務量和訂單均保持加快回升態勢，企業經營狀況繼續向好。」何輝說。
數據顯示，10月份，新訂單指數為56.7%，較上月回升0.8個百分點，顯示出物流需求仍較旺盛，將支撐物流業保持在適度增長區間。10月份，設備利用率指數較上月回升0.4個百分點，仍保持在56.2%的較高水平。
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