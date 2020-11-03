公共領域新能源車 明年起至少8成

大陸國務院辦公廳日前印發「新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）」，將大力發展新能源汽車，2021年起，大陸國家生態文明試驗區、大氣汙染防治重點區域的公共領域新增或更新公共汽車、出租車、物流配送等車輛中新能源汽車比率不低於80%。

新華社2日報導，規劃提出，到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。

到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規模化應用，有效促進節能減排水平和社會運行效率提升。

規劃部署了5項戰略任務：一是提高技術創新能力。堅持整車和零部件並重，強化整車集成技術創新，提升動力電池、新一代車用電機等關鍵零部件的產業基礎能力。二是構建新型產業生態。以生態主導型企業為龍頭，加快車用操作系統開發應用，建設動力電池高效循環利用體系。三是推動產業融合發展。推動新能源汽車與能源、交通、信息通信全面深度融合。四是完善基礎設施體系。加快推動充換電、加氫等基礎設施建設。五是深化開放合作。深化研發設計、貿易投資、技術標準等領域的交流合作，提高國際競爭能力。

規劃強調，要充分發揮節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議制度和地方協調機制作用，強化部門協同和上下聯動。