數位人民幣交易 逾400萬筆

中國人民銀行行長易綱昨（2）日在香港金融科技周會議上稱，數位人民幣已完成基建，並在四個城市試行，逾400萬筆交易，規模人民幣20億元（約新台幣86億元），數位人民幣未來仍有監管及法律問題要處理。

21財經報導，易綱指出，數位人民幣已在四個城市試點，逾12萬個地方透過「二維碼」或「tap and go」科技使用。疫情改變社會習慣，由過往的臉對臉活動變成非接觸式交流，而銀行亦調整業務策略，包括加強網上銀行、銀行家轉於網上見客等。

他認為，數位人民幣是現金的補充，未來一段長時間現金及數位人民幣會共同出現。不過，大陸的數位貨幣在起步階段，未來仍要就透明度等複雜問題，研究法律框架，會與國際央行及監管部門討論框架以及貨幣穩定性。

易綱提到，大科技公司顯著提高金融服務水平，尤其是偏遠地區的服務需求有所改善，這是以前難以想像的，如移動支付和二維碼等技術的普及，已經改變了遊戲規則。此外，商業秘密和消費者個人私隱的保護，是極大挑戰。

界面新聞報導，他表示，在新的世界，大數據、人工智能等新技術不僅給傳統商業銀行帶來壓力，也給人行帶來新的挑戰，如何在技術帶來的便利與風險中讓金融服務更安全，對人行來說是一個重要的命題。

隨著螞蟻集團、京東數科、陸金所等紛紛提出上市申請，尤其是螞蟻集團以人民幣2.1兆元估值，創下全球最大紀錄IPO，金融科技話題急劇升溫。金融科技行業正在跑步進入下半場，傳統金融和金融創新之間博弈的核心指向於「如何協同技術、市場、監管三者之間的發展」，傳統金融與金融科技之間暗流湧動。

對於大科技公司對金融產業帶來的影響，易綱表示，金融科技和大科技公司提升效率，並降低成本，是金融創新的重要部分。同時，大科技公司和傳統商業銀行也有競爭，前者有更大能力直接觸及消費者和潛在客戶，風險管理能力強，比起傳統銀行擁有很多優勢。