大陸四部門約談馬雲 螞蟻集團負責人

11月2日消息據中國證監會官網二日晚上發布，「今天，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談」。

據IT之家報導，此前，螞蟻集團公布 A 股發行價為每股 68.8 元人民幣，據此可估算出，螞蟻的認購金額超過 19.05 兆元人民幣，刷新 A 股紀錄。

根據螞蟻集團招股文件，此次其 A、H 兩地上市分別發行新股不超過 16.7 億股，合計募集資金 345 億美元，而這個數額直接刷新了全球資本史上規模最大的 IPO 記錄。馬雲也成為世界第十一大富人。

從招股資料來看，螞蟻 A 股 IPO 的聯席保薦機構及主承銷商在中國大陸，包括中金公司、中信建投證券，聯席主承銷商則有中信證券、華泰聯合、申萬宏源和中銀國際。

而在港股方面，螞蟻集團選擇了中金公司、花旗銀行、摩根大通和摩根士丹利為牽頭行，其他承銷商還包括瑞信、建銀國際、農銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行、中銀國際、招銀國際、星展銀行等19 家海內外金融機構。

總的來說，螞蟻金服上市背後有多達 23 家中資和外資投行保駕護航。