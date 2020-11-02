雙11天貓百家品牌2小時成交破億 首攻房市

天貓「雙11」全球狂歡季於1日開跑，截至1時51分，蘋果、華為、Nike、adidas、海爾等100個知名品牌，銷售金額宣告突破人民幣100億元。天貓今年還首次舉辦「房產狂歡節」，聲言在3年內不賺錢，拿出百億補貼市民買房。

今年天貓雙11有兩個銷售期，分別是11月1至3日及11日，為商家及消費者帶來雙重購物體驗，提早結帳及收到預購商品，同時分攤物流上的壓力。

香港經濟日報報導，天貓新房產部門「天貓好房」也首次加入，並與易居合作打造「智能售樓處」，讓消費者可以在線上完成從看房、定金認購到金融服務的全過程。

京東今日也公布「雙11」的整體數據，其中京東超市10分鐘的成交額按年增逾700%，京東生鮮5分鐘增逾800%，高級家電30分鐘成交額增超過十倍，京東直播10秒帶貨破億元。另外，小米集團推出的「智造新生活」活動，今日開售不到20分鐘，全平台支付金額已突破人民幣10億元。

天貓國際指出，大陸消費者對進口商品的強大需求，在10月21日預售期開始後，進口商品銷量不俗。天貓國際首日預售的整體GMV（商品交易總額）比去年同期，增90%。

今年參加天貓雙11的奢侈品牌有近200家，爲去年的兩倍以上。頂級奢侈品牌卡地亞將珠寶展搬上淘寶直播，400多款鑲嵌著珍珠、鑽石的珠寶和腕表逐一亮相，最貴一款項煉價值高達人民幣1.9億元。2小時內，共有77萬人涌入直播間。這是卡地亞在雙11期間，全球首次獨家直播。

天貓國際攜手李佳琦等30名知名主播KOL共同「預言」2020天貓國際進口趨勢榜，覆蓋包括全球超級成分、全球院線科技、全球潮流色號、全球匠心工藝和全球精養健康等在內的五大進口消費趨勢的前50大產品。