聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙11天貓百家品牌2小時成交破億 首攻房市
天貓「雙11」全球狂歡季於1日開跑，截至1時51分，蘋果、華為、Nike、adidas、海爾等100個知名品牌，銷售金額宣告突破人民幣100億元。天貓今年還首次舉辦「房產狂歡節」，聲言在3年內不賺錢，拿出百億補貼市民買房。
今年天貓雙11有兩個銷售期，分別是11月1至3日及11日，為商家及消費者帶來雙重購物體驗，提早結帳及收到預購商品，同時分攤物流上的壓力。
香港經濟日報報導，天貓新房產部門「天貓好房」也首次加入，並與易居合作打造「智能售樓處」，讓消費者可以在線上完成從看房、定金認購到金融服務的全過程。
京東今日也公布「雙11」的整體數據，其中京東超市10分鐘的成交額按年增逾700%，京東生鮮5分鐘增逾800%，高級家電30分鐘成交額增超過十倍，京東直播10秒帶貨破億元。另外，小米集團推出的「智造新生活」活動，今日開售不到20分鐘，全平台支付金額已突破人民幣10億元。
天貓國際指出，大陸消費者對進口商品的強大需求，在10月21日預售期開始後，進口商品銷量不俗。天貓國際首日預售的整體GMV（商品交易總額）比去年同期，增90%。
今年參加天貓雙11的奢侈品牌有近200家，爲去年的兩倍以上。頂級奢侈品牌卡地亞將珠寶展搬上淘寶直播，400多款鑲嵌著珍珠、鑽石的珠寶和腕表逐一亮相，最貴一款項煉價值高達人民幣1.9億元。2小時內，共有77萬人涌入直播間。這是卡地亞在雙11期間，全球首次獨家直播。
天貓國際攜手李佳琦等30名知名主播KOL共同「預言」2020天貓國際進口趨勢榜，覆蓋包括全球超級成分、全球院線科技、全球潮流色號、全球匠心工藝和全球精養健康等在內的五大進口消費趨勢的前50大產品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言