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大陸禁用漢語諧音網上販賣「特供」、「專供」商品

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸嚴禁電商出現以拼音縮寫等「暗語」使用「特供」「專供」等標識銷售、宣傳商品，誤導消費者。 （騰訊新聞網）
大陸嚴禁電商出現以拼音縮寫等「暗語」使用「特供」「專供」等標識銷售、宣傳商品，誤導消費者。 （騰訊新聞網）

近期，部分大陸電商出現以拼音縮寫等「暗語」使用「特供」「專供」等標識銷售、宣傳商品，擾亂市場秩序，誤導消費者。 大陸國家市場監督管理總局採取行動，開展清理整治網路銷售和宣傳「特供」「專供」標識商品專項行動。行動將持續到至2021年2月底。

新華社報道，通知要求，各地市場監管部門要參照《關於禁止中央和國家機關使用「特供」「專供」等標識的通知》有關要求，將以下作為清理整治重點：

一是含有「特供」「專供」中央和國家機關等類似內容的； 二是利用與中央和國家機關有密切關聯的特定地點名稱或者標誌性建築物名稱，以及利用國宴、國賓等內容宣傳「特供」「專供」的； 三是假借「特供」「專供」或「內部特供、專用」等類似名義推銷商品或服務的； 四是含有「特供」「專供」等類似內容的假冒偽劣商品，假冒他人註冊商標、偽造或冒用質量標誌、偽造產地的商品。

大陸市場監管總局網路交易監督管理司相關負責官員表示，該局一直高度重視清理整治「特供」「專供」標識工作，但有些經營者為提升商品銷量，或將普通商品，甚至是假冒偽劣商品賣出高價，仍然以「特供」「專供」為賣點，不斷翻新花樣，採取更為隱蔽的手段逃避政府監管，其中尤以在電商平台上採取拼音縮寫、漢字諧音等「暗語」方式使用「特供」「專供」標識銷售、宣傳商品的問題更為突出。

為此，此次專項清理行動，市場監管總局要求各地市場監管部門立即開展對網絡銷售商品信息，和互聯網廣告宣傳信息的清理整治工作，加強監管執法，切實維護黨和國家機關形象，進一步淨化網路市場環境。

據悉，市場監管總局此次專項行動，要求重點針對食品（酒類、飲料、保健食品）、瓷器、皮包等輿情熱點、社會反映集中的商品，以RMDHT（人民大會堂）、ZXYJ（政協用酒）、QGRD（全國人大）、GYZY（國宴專用）、JD（軍隊）等拼音縮寫、漢字諧音等「暗語」方式，在銷售商品的包裝、標簽以及發布的信息、介紹中或商品廣告中，使用「特供」「專供」及類似內容的行為。

市場監管總局還特意強調，在屬地全面開展對網上商品交易（特別是網路二手交易和拍賣平台），及網路廣告的監測排查。

大陸官員指出，對各地監測出的有關信息，排查後確屬違法違規的，要立即責令删除商品信息或停止發布廣告，並依照電子商務法、廣告法、反不正當競爭法、食品安全法等法律法規對責任主體予以查處。

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