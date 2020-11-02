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前三季 大陸26省市GDP擺脫負增長

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸經濟延續穩定恢復態勢。(路透)
中國大陸經濟延續穩定恢復態勢。(路透)

自年初疫情爆發至今，中國大陸經濟從暫停、重啟逐月走向穩步恢復。截至11月1日，31省市、自治區中已有26省市GDP累計增速逐步擺脫負增長區間。前三季中，GDP總量前十位的省市大局未改，湖北仍在加速恢復，超越安徽成為全大陸第九。

據北京商報，地區生產總值增長的背後，各地仍在按部就班復工復產復市，居民人均工資性收入同比增長3.6%，滬京兩地居民吸金能力最強，但經營淨收入仍需減稅降費等政策加持。在積極的財政政策下，大陸全國多地區財政收入壓力猶存，不過業內認為，隨著第四季大陸經濟恢復性增長進一步鞏固，主體稅種增幅有望繼續回升，財政收入累計降幅將逐步收窄。

大陸各省市經濟仍在繼續修復，相較今年上半年，GDP總量位居前十位省市排名相對穩定。其中，廣東、江蘇GDP總量以78397.07億元（人民幣，下同）、73808.8億元，越過7兆關口，山東以52186.01億元位列全大陸第三。

同期，浙江、河南、四川、福建、湖南地區GDP總量緊隨其後，分別達到45826億元、39876.71億元、34905億元、31331.55億元和29780.59億元。值得一提的是，經歷過年初新冠肺炎疫情的衝擊，湖北省經濟已在加速修復。

從數據來看，前三季度湖北GDP總量擠進全大陸前十並超越安徽，前述兩省GDP總量分別為29779.42億元和27668.1億元。湖北省統計局總統計師葉福生在今年前三季經濟運行新聞發布會上表示，今年以來，面對新冠肺炎疫情的巨大衝擊和國內外複雜嚴峻的環境，省委、省政府帶領全省推動經濟發展從第一季「按下暫停」到第二季度「重啟恢復」再到第三季「穩步恢復」，全省經濟持續復甦向好，市場活力不斷增強。

不過，需要注意的是，雖然大陸全國居民人均工資性收入穩定提升，但佔人均可支配收入比重達15.5%的人均經營淨收入為3680元，相比上半年數據，降幅雖已收窄3.1個百分點，其增速仍以-2%位於負區間，企業經營仍待繼續修復。

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