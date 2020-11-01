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疫情風暴要來？陸秋冬季推家庭緊急物資儲備建議清單

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸近日頒布新政，其中政策要求大陸各地方及時推出「全國家庭應急物資儲備建議清單」。（圖／取自新浪網）
大陸近日頒布新政，其中政策要求大陸各地方及時推出「全國家庭應急物資儲備建議清單」。（圖／取自新浪網）

為了擴大內需促消費，大陸國家發改委與財政部等13個部門近日印發了「近期擴內需促消費的工作方案」，要求大陸各地方及時推出「全國家庭應急物資儲備建議清單」，引導當地家庭進行家庭急救箱等醫療物資儲備，該政策也引發大陸網友熱議。

大陸國家發改委網站10月29日在官網公布已於10月中旬印發給大陸各地方政府的「近期擴內需促消費的工作方案」，工作方案要求四大重點工作，包括要求推動線下服務消費加速「觸網」，充分釋放線上經濟潛力；做好常態化疫情防控基礎上，開闢服務消費新模式；實施促進實物消費政策，暢通供需更高水準良性循環，以及更好運用內外要素和資源，加大對大陸製造業企業支持力度

工作方案的第三項「實施促進實物消費政策，暢通供需更高水平良性循環」部分，提及「在秋冬季推出全國家庭應急物資儲備建議清單」。

方案要求各地方衛生健康委員會、應急管理部、發改委等部門，按職責分工負責，參照北京等地推出省級家用應急物資儲備清單的經驗，制定「全國基礎版家庭應急物資儲備建議清單」，並鼓勵各地因地制宜，加速制定擴充版清單，引導城市家庭進行家庭急救箱等醫療物資儲備。

截至目前，包括北京、山東濟南、浙江寧波、廣東深圳、海南海口等地均已公布相關物資清單，經過初步比對可以發現，各地的清單多半囊括乾糧、急救包、手電筒、礦泉水等物資，以及現金、信用卡等財物，還有身分證、緊急聯絡表等重要資料。

大陸當局以各地研擬家庭緊急物資儲備清單作為促消費政策，近日在大陸社群網站新浪微博引發網友討論。

北京

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