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台商二代在山東 投身房地產開發

聯合報 / 林昉柔／山東報導

山東省東營市位於黃河三角洲北端，是一座能源型城市，擁有高經濟價值，吸引許多企業家來此經商，開展事業。現任東營市台商協會會長翁志堯為台商二代，跟著父親來到大陸後，早在2004年便來到東營市開展新事業，創立「山東福華房地產開發有限公司」，成為東營市第一家台商獨資的專業型房地產開發公司。

山東福華房地產開發有限公司是由台商翁金標於2005年4月在東營市墾利區註冊成立，其子翁志堯作為公司總經理負責具體管理和經營，主要從事房地產開發、銷售。自成立以來，在東營市開發建設四個住宅項目，以及目前在建的溫泉旅遊文化度假村項目，總建築面積達到28萬平方公尺。

從2000年開始是中國大陸房地產的黃金時代，翁志堯是台商二代，跟著父親來到大陸後，一直到2004年之前，翁志堯一直跟隨著父親在福建福州打拚；機緣巧合之下，翁志堯選擇在山東省東營市開展他的房地產事業，他表示在東營做房地產整體市場很好，市場一直都很穩定，很少炒房投機客。

「十幾年的時間，我覺得在東營雖然人口較少，但人情味很濃。」翁志堯回憶道，在這麼長時間大家一見面都很熱情，且當地做事效率快、招商引資也相當誠信。

身為東營市台商協會會長，翁智堯表示，目前東營台商約30人，當地台商遇到困難，第一時間也是來找台協諮詢，每個月台協都會碰頭交流工作情況，他認為要先把企業做好，協助台商在地發展，才能在此安居樂業，讓企業良性競爭。

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