東莞台博會 加快對接電商平台

2020第十一屆東莞台灣名品博覽會10月29日至11月1日在廣東東莞舉行。在新冠肺炎疫情影響下，台資企業加快與大陸電商平台合作，拓展內銷市場。本屆東莞台博會上，對接電商採購平台、學習直播帶貨等成為台資企業拓展內銷的新趨勢。

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，大陸線上直播加速發展，這也帶動台資企業加入到直播帶貨行列。本屆東莞台博會首創「雲端展覽」打破傳統展會的地域空間和時間限制，實現雙渠道推廣。

圓形打光燈、直播展台、忙碌的主播……在本屆展會現場隨處可見正直播帶貨的企業攤位。許多傳統製造業台企都開始布局直播帶貨。

東莞徐記食品有限公司相關負責人表示，展覽加直播雙渠道傳播對他們也是新嘗試。今年年初，徐福記已開始建立實習主播項目，培養一批主播團隊，他們來自內部不同崗位。

為推動台資企業加快與大陸電商平台對接，本屆東莞台博會還設立採購商對接營銷專區，現場通過B2B帶動B2C商企對接模式，建立起銷售採購一站式平台。台資企業與阿里、京東、蘇寧易購、KK集團等大型電商平台通過現場一對一商務洽談合作模式，可以即刻選貨，即刻對話，即刻合作，一站式完成選購進貨。